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Украина не сможет вернуться к границам 2014 года, заявил Рубио

Украина не сможет вернуться к границам 2014 года, заявил Рубио - РИА Новости, 02.05.2025

Украина не сможет вернуться к границам 2014 года, заявил Рубио

Украина не сможет вернуться к границам, существовавшим до 2014 года, заявил госсекретарь Марко Рубио в интервью Fox News. РИА Новости, 02.05.2025

2025-05-02T05:18:00+03:00

2025-05-02T05:18:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 2 мая — РИА Новости. Украина не сможет вернуться к границам, существовавшим до 2014 года, заявил госсекретарь Марко Рубио в интервью Fox News."Украина не сможет сдвинуть Россию туда, где она была в 2014 году", — сказал собеседник телеканала.По словам Рубио, Вашингтон не оставляет попыток добиться урегулирования украинского конфликта. При этом он почеркнул, что позиции Москвы и Киева пока слишком далеки. Тем не менее, принимать решение относительно того, куда двигаться дальше, будет президент США Дональд Трамп, пояснил госсекретарь.Незадолго до этого официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс повторила угрозу выйти из процесса по урегулированию конфликта, если в нем не будет достаточного прогресса.В субботу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин на встрече со спецпосланником главы Белого дома Стивом Уиткоффом подтвердил готовность к переговорам с Украиной без предварительных условий.При этом, как отметил представитель Кремля, сигнал о готовности к этому должен исходить из Киева, но пока Москва не видит никаких действий. Так, украинские власти должны снять запрет на ведение контактов с Россией.Москва неоднократно указывала на недоговороспособность киевских властей. Как подчеркивала официальный представитель МИД Мария Захарова, Владимир Зеленский сорвал встречу по Украине в Лондоне, пасхальное перемирие и мораторий на удары по энергообъектам.

https://ria.ru/20250501/evropa-2014622852.html

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https://ria.ru/20250429/ukraina-2013857175.html

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