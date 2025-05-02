https://ria.ru/20250502/rubio-2014639640.html

США не оставляют попыток добиться украинского урегулирования, заявил Рубио

США не оставляют попыток добиться украинского урегулирования, заявил Рубио - РИА Новости, 02.05.2025

США не оставляют попыток добиться украинского урегулирования, заявил Рубио

Вашингтон не оставляет попыток добиться урегулирования украинского конфликта, заявил госсекретарь США Марк Рубио в интервью телеканалу Fox News. РИА Новости, 02.05.2025

2025-05-02T05:12:00+03:00

2025-05-02T05:12:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 2 мая — РИА Новости. Вашингтон не оставляет попыток добиться урегулирования украинского конфликта, заявил госсекретарь США Марк Рубио в интервью телеканалу Fox News."Мы не откажемся от этого в том смысле, что не откажемся от помощи, если сможем ее оказать. Но настанет момент, когда президент (США Дональд Трамп - ред.) решит, сколько времени высокопоставленные члены нашего правительства могут этому посвящать", — сказал он.Рубио также заявил, что США знают о позициях России и Украины по вопросу урегулирования, и эти позиции пока слишком далеки. Принимать решение о том, куда двигаться дальше, будет Трамп, пояснил госсекретарь.Официальный представитель госдепа Тэмми Брюс ранее повторила угрозу выйти из переговорного процесса по украинскому урегулированию, если в нем не будет достаточного прогресса.

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сша, россия, марко рубио, дональд трамп