Рейтинг@Mail.ru
США не оставляют попыток добиться украинского урегулирования, заявил Рубио - РИА Новости, 02.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:12 02.05.2025 (обновлено: 05:20 02.05.2025)
https://ria.ru/20250502/rubio-2014639640.html
США не оставляют попыток добиться украинского урегулирования, заявил Рубио
США не оставляют попыток добиться украинского урегулирования, заявил Рубио - РИА Новости, 02.05.2025
США не оставляют попыток добиться украинского урегулирования, заявил Рубио
Вашингтон не оставляет попыток добиться урегулирования украинского конфликта, заявил госсекретарь США Марк Рубио в интервью телеканалу Fox News. РИА Новости, 02.05.2025
2025-05-02T05:12:00+03:00
2025-05-02T05:20:00+03:00
сша
россия
марко рубио
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/17/2013027580_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_62a61144056d822d804b41969b68b3d7.jpg
ВАШИНГТОН, 2 мая — РИА Новости. Вашингтон не оставляет попыток добиться урегулирования украинского конфликта, заявил госсекретарь США Марк Рубио в интервью телеканалу Fox News."Мы не откажемся от этого в том смысле, что не откажемся от помощи, если сможем ее оказать. Но настанет момент, когда президент (США Дональд Трамп - ред.) решит, сколько времени высокопоставленные члены нашего правительства могут этому посвящать", — сказал он.Рубио также заявил, что США знают о позициях России и Украины по вопросу урегулирования, и эти позиции пока слишком далеки. Принимать решение о том, куда двигаться дальше, будет Трамп, пояснил госсекретарь.Официальный представитель госдепа Тэмми Брюс ранее повторила угрозу выйти из переговорного процесса по украинскому урегулированию, если в нем не будет достаточного прогресса.
https://ria.ru/20250502/rubio-2014637615.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/17/2013027580_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_2f8fe05d4439784a835d8f14305c4e43.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, россия, марко рубио, дональд трамп
США, Россия, Марко Рубио, Дональд Трамп
США не оставляют попыток добиться украинского урегулирования, заявил Рубио

Рубио: США не оставляют попыток добиться украинского урегулирования

© AP Photo / Jacquelyn MartinГосударственный секретарь США Марко Рубио
Государственный секретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Государственный секретарь США Марко Рубио. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 2 мая — РИА Новости. Вашингтон не оставляет попыток добиться урегулирования украинского конфликта, заявил госсекретарь США Марк Рубио в интервью телеканалу Fox News.
«
"Мы не откажемся от этого в том смысле, что не откажемся от помощи, если сможем ее оказать. Но настанет момент, когда президент (США Дональд Трамп - ред.) решит, сколько времени высокопоставленные члены нашего правительства могут этому посвящать", — сказал он.
Рубио также заявил, что США знают о позициях России и Украины по вопросу урегулирования, и эти позиции пока слишком далеки. Принимать решение о том, куда двигаться дальше, будет Трамп, пояснил госсекретарь.
Официальный представитель госдепа Тэмми Брюс ранее повторила угрозу выйти из переговорного процесса по украинскому урегулированию, если в нем не будет достаточного прогресса.
Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
Россия и Украина все еще далеки от урегулирования, заявил Рубио
04:10
 
СШАРоссияМарко РубиоДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала