https://ria.ru/20250502/rubio-2014639640.html
США не оставляют попыток добиться украинского урегулирования, заявил Рубио
США не оставляют попыток добиться украинского урегулирования, заявил Рубио - РИА Новости, 02.05.2025
США не оставляют попыток добиться украинского урегулирования, заявил Рубио
Вашингтон не оставляет попыток добиться урегулирования украинского конфликта, заявил госсекретарь США Марк Рубио в интервью телеканалу Fox News. РИА Новости, 02.05.2025
2025-05-02T05:12:00+03:00
2025-05-02T05:12:00+03:00
2025-05-02T05:20:00+03:00
сша
россия
марко рубио
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/17/2013027580_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_62a61144056d822d804b41969b68b3d7.jpg
ВАШИНГТОН, 2 мая — РИА Новости. Вашингтон не оставляет попыток добиться урегулирования украинского конфликта, заявил госсекретарь США Марк Рубио в интервью телеканалу Fox News."Мы не откажемся от этого в том смысле, что не откажемся от помощи, если сможем ее оказать. Но настанет момент, когда президент (США Дональд Трамп - ред.) решит, сколько времени высокопоставленные члены нашего правительства могут этому посвящать", — сказал он.Рубио также заявил, что США знают о позициях России и Украины по вопросу урегулирования, и эти позиции пока слишком далеки. Принимать решение о том, куда двигаться дальше, будет Трамп, пояснил госсекретарь.Официальный представитель госдепа Тэмми Брюс ранее повторила угрозу выйти из переговорного процесса по украинскому урегулированию, если в нем не будет достаточного прогресса.
https://ria.ru/20250502/rubio-2014637615.html
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/17/2013027580_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_2f8fe05d4439784a835d8f14305c4e43.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, марко рубио, дональд трамп
США, Россия, Марко Рубио, Дональд Трамп
США не оставляют попыток добиться украинского урегулирования, заявил Рубио
Рубио: США не оставляют попыток добиться украинского урегулирования