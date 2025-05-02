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Рубио рассказал об условии ядерной сделки с Ираном - РИА Новости, 02.05.2025
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04:15 02.05.2025 (обновлено: 04:17 02.05.2025)
https://ria.ru/20250502/rubio-2014637873.html
Рубио рассказал об условии ядерной сделки с Ираном
Рубио рассказал об условии ядерной сделки с Ираном - РИА Новости, 02.05.2025
Рубио рассказал об условии ядерной сделки с Ираном
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Иран в случае сделки по атому должен будет допустить американских экспертов на свои ядерные объекты. РИА Новости, 02.05.2025
2025-05-02T04:15:00+03:00
2025-05-02T04:17:00+03:00
иран
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ВАШИНГТОН, 2 мая - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Иран в случае сделки по атому должен будет допустить американских экспертов на свои ядерные объекты."Если они хотят мирной атомной энергии, они должны разрешить доступ инспекторов любого вида, в том числе американских", - заявил Рубио в интервью Fox News.По его словам, экспертами могут быть и представители других стран, но Иран не сможет запретить доступ американских инспекторов в случае сделки.
https://ria.ru/20250502/rubio-2014637615.html
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иран, в мире, сша, марко рубио
Иран, В мире, США, Марко Рубио
Рубио рассказал об условии ядерной сделки с Ираном

Рубио: Иран в случае сделки не сможет отказывать в посещении ядерных объектов

© AP Photo / Nathan HowardГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
© AP Photo / Nathan Howard
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 2 мая - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Иран в случае сделки по атому должен будет допустить американских экспертов на свои ядерные объекты.
"Если они хотят мирной атомной энергии, они должны разрешить доступ инспекторов любого вида, в том числе американских", - заявил Рубио в интервью Fox News.
По его словам, экспертами могут быть и представители других стран, но Иран не сможет запретить доступ американских инспекторов в случае сделки.
Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
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04:10
 
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