https://ria.ru/20250502/rubio-2014637615.html

Россия и Украина все еще далеки от урегулирования, заявил Рубио

Россия и Украина все еще далеки от урегулирования, заявил Рубио - РИА Новости, 02.05.2025

Россия и Украина все еще далеки от урегулирования, заявил Рубио

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Москва и Киев стали ближе к урегулированию украинского конфликта, но нужен прорыв в переговорах и довольно скоро. РИА Новости, 02.05.2025

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ВАШИНГТОН, 2 мая - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Москва и Киев стали ближе к урегулированию украинского конфликта, но нужен прорыв в переговорах и довольно скоро."Они еще далеки, они ближе, но далеки. Потребуется прорыв очень скоро. Президент (США Дональд Трамп - ред.) примет решение, сколько времени мы еще посвятим этому", - заявил Рубио в интервью Fox News.

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россия, украина, сша, в мире, марко рубио, дональд трамп