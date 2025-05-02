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Россия и Украина все еще далеки от урегулирования, заявил Рубио - РИА Новости, 02.05.2025
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04:10 02.05.2025 (обновлено: 04:16 02.05.2025)
https://ria.ru/20250502/rubio-2014637615.html
Россия и Украина все еще далеки от урегулирования, заявил Рубио
Россия и Украина все еще далеки от урегулирования, заявил Рубио - РИА Новости, 02.05.2025
Россия и Украина все еще далеки от урегулирования, заявил Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Москва и Киев стали ближе к урегулированию украинского конфликта, но нужен прорыв в переговорах и довольно скоро. РИА Новости, 02.05.2025
2025-05-02T04:10:00+03:00
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марко рубио
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ВАШИНГТОН, 2 мая - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Москва и Киев стали ближе к урегулированию украинского конфликта, но нужен прорыв в переговорах и довольно скоро."Они еще далеки, они ближе, но далеки. Потребуется прорыв очень скоро. Президент (США Дональд Трамп - ред.) примет решение, сколько времени мы еще посвятим этому", - заявил Рубио в интервью Fox News.
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россия, украина, сша, в мире, марко рубио, дональд трамп
Россия, Украина, США, В мире, Марко Рубио, Дональд Трамп
Россия и Украина все еще далеки от урегулирования, заявил Рубио

Рубио: Россия и Украина все еще далеки от урегулирования конфликта

© AP Photo / Mark SchiefelbeinМарко Рубио
Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Марко Рубио. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 2 мая - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Москва и Киев стали ближе к урегулированию украинского конфликта, но нужен прорыв в переговорах и довольно скоро.
"Они еще далеки, они ближе, но далеки. Потребуется прорыв очень скоро. Президент (США Дональд Трамп - ред.) примет решение, сколько времени мы еще посвятим этому", - заявил Рубио в интервью Fox News.
Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
Вэнс заявил, что только Россия и Украина могут добиться урегулирования
01:25
 
РоссияУкраинаСШАВ миреМарко РубиоДональд Трамп
 
 
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