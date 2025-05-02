https://ria.ru/20250502/rubio-2014637615.html
Россия и Украина все еще далеки от урегулирования, заявил Рубио
Россия и Украина все еще далеки от урегулирования, заявил Рубио - РИА Новости, 02.05.2025
Россия и Украина все еще далеки от урегулирования, заявил Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Москва и Киев стали ближе к урегулированию украинского конфликта, но нужен прорыв в переговорах и довольно скоро. РИА Новости, 02.05.2025
2025-05-02T04:10:00+03:00
2025-05-02T04:10:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 2 мая - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Москва и Киев стали ближе к урегулированию украинского конфликта, но нужен прорыв в переговорах и довольно скоро."Они еще далеки, они ближе, но далеки. Потребуется прорыв очень скоро. Президент (США Дональд Трамп - ред.) примет решение, сколько времени мы еще посвятим этому", - заявил Рубио в интервью Fox News.
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россия, украина, сша, в мире, марко рубио, дональд трамп
Россия, Украина, США, В мире, Марко Рубио, Дональд Трамп
Россия и Украина все еще далеки от урегулирования, заявил Рубио
Рубио: Россия и Украина все еще далеки от урегулирования конфликта