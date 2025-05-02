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Россия готова помочь талибам в борьбе с терроризмом, заявил Кабулов - РИА Новости, 02.05.2025
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05:33 02.05.2025 (обновлено: 05:34 02.05.2025)
https://ria.ru/20250502/rossiya-2014640343.html
Россия готова помочь талибам в борьбе с терроризмом, заявил Кабулов
Россия готова помочь талибам в борьбе с терроризмом, заявил Кабулов - РИА Новости, 02.05.2025
Россия готова помочь талибам в борьбе с терроризмом, заявил Кабулов
Россия готова оказать содействие талибам в борьбе с терроризмом в Афганистане по линии профильных структур, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель... РИА Новости, 02.05.2025
2025-05-02T05:33:00+03:00
2025-05-02T05:34:00+03:00
россия
афганистан
кабул (город)
замир кабулов
талибан
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Россия готова оказать содействие талибам в борьбе с терроризмом в Афганистане по линии профильных структур, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов. По словам Кабулова, решение Верховного суда РФ о приостановке запрета на деятельность движения "Талибан" сняло препятствия для налаживания полноценного партнерства с Кабулом, в том числе в деле противостояния террористической угрозе. "Мы видим и ценим те усилия, которые талибы предпринимают в борьбе против афганского "крыла" ИГИЛ* - "Вилаят Хорасан"* (террористические организации, запрещены в РФ - ред.) исповедующего ультрарадикальную идеологию "глобального джихада". Эта группировка – общий враг для России и Афганистана, и мы будем оказывать посильное содействие властям этой страны по линии профильных структур", - сказал Кабулов. * Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20250417/taliban-2011834018.html
россия
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россия, афганистан, кабул (город), замир кабулов, талибан
Россия, Афганистан, Кабул (город), Замир Кабулов, Талибан
Россия готова помочь талибам в борьбе с терроризмом, заявил Кабулов

Спецпредставитель Кабулов: Россия готова помочь талибам в борьбе с терроризмом

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПредставители движения "Талибан"
Представители движения Талибан - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Представители движения "Талибан". Архивное фото
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Россия готова оказать содействие талибам в борьбе с терроризмом в Афганистане по линии профильных структур, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов.
По словам Кабулова, решение Верховного суда РФ о приостановке запрета на деятельность движения "Талибан" сняло препятствия для налаживания полноценного партнерства с Кабулом, в том числе в деле противостояния террористической угрозе.
"Мы видим и ценим те усилия, которые талибы предпринимают в борьбе против афганского "крыла" ИГИЛ* - "Вилаят Хорасан"* (террористические организации, запрещены в РФ - ред.) исповедующего ультрарадикальную идеологию "глобального джихада". Эта группировка – общий враг для России и Афганистана, и мы будем оказывать посильное содействие властям этой страны по линии профильных структур", - сказал Кабулов.
* Запрещенная в России террористическая организация
Представители движения Талибан - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
Верховный суд приостановил запрет деятельности "Талибана" в России
17 апреля, 15:35
 
РоссияАфганистанКабул (город)Замир КабуловТалибан
 
 
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