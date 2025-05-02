https://ria.ru/20250502/rossiya-2014640343.html
Россия готова помочь талибам в борьбе с терроризмом, заявил Кабулов
Россия готова помочь талибам в борьбе с терроризмом, заявил Кабулов - РИА Новости, 02.05.2025
Россия готова помочь талибам в борьбе с терроризмом, заявил Кабулов
Россия готова оказать содействие талибам в борьбе с терроризмом в Афганистане по линии профильных структур, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель... РИА Новости, 02.05.2025
2025-05-02T05:33:00+03:00
2025-05-02T05:33:00+03:00
2025-05-02T05:34:00+03:00
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афганистан
кабул (город)
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Россия готова оказать содействие талибам в борьбе с терроризмом в Афганистане по линии профильных структур, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов. По словам Кабулова, решение Верховного суда РФ о приостановке запрета на деятельность движения "Талибан" сняло препятствия для налаживания полноценного партнерства с Кабулом, в том числе в деле противостояния террористической угрозе. "Мы видим и ценим те усилия, которые талибы предпринимают в борьбе против афганского "крыла" ИГИЛ* - "Вилаят Хорасан"* (террористические организации, запрещены в РФ - ред.) исповедующего ультрарадикальную идеологию "глобального джихада". Эта группировка – общий враг для России и Афганистана, и мы будем оказывать посильное содействие властям этой страны по линии профильных структур", - сказал Кабулов. * Запрещенная в России террористическая организация
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россия, афганистан, кабул (город), замир кабулов, талибан
Россия, Афганистан, Кабул (город), Замир Кабулов, Талибан
Россия готова помочь талибам в борьбе с терроризмом, заявил Кабулов
Спецпредставитель Кабулов: Россия готова помочь талибам в борьбе с терроризмом