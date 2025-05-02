https://ria.ru/20250502/rossiya-2014640343.html

Россия готова помочь талибам в борьбе с терроризмом, заявил Кабулов

Россия готова помочь талибам в борьбе с терроризмом, заявил Кабулов - РИА Новости, 02.05.2025

Россия готова помочь талибам в борьбе с терроризмом, заявил Кабулов

Россия готова оказать содействие талибам в борьбе с терроризмом в Афганистане по линии профильных структур, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель... РИА Новости, 02.05.2025

2025-05-02T05:33:00+03:00

2025-05-02T05:33:00+03:00

2025-05-02T05:34:00+03:00

россия

афганистан

кабул (город)

замир кабулов

талибан

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Россия готова оказать содействие талибам в борьбе с терроризмом в Афганистане по линии профильных структур, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов. По словам Кабулова, решение Верховного суда РФ о приостановке запрета на деятельность движения "Талибан" сняло препятствия для налаживания полноценного партнерства с Кабулом, в том числе в деле противостояния террористической угрозе. "Мы видим и ценим те усилия, которые талибы предпринимают в борьбе против афганского "крыла" ИГИЛ* - "Вилаят Хорасан"* (террористические организации, запрещены в РФ - ред.) исповедующего ультрарадикальную идеологию "глобального джихада". Эта группировка – общий враг для России и Афганистана, и мы будем оказывать посильное содействие властям этой страны по линии профильных структур", - сказал Кабулов. * Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20250417/taliban-2011834018.html

россия

афганистан

кабул (город)

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россия, афганистан, кабул (город), замир кабулов, талибан