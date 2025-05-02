https://ria.ru/20250502/rospotrebnadzor-2014636019.html

Роспотребнадзор рассказал, как не "поймать" кишечную инфекцию в праздники

Роспотребнадзор рассказал, как не "поймать" кишечную инфекцию в праздники - РИА Новости, 02.05.2025

Роспотребнадзор рассказал, как не "поймать" кишечную инфекцию в праздники

Чтобы избежать заболеваний острыми кишечными инфекциями во время майских праздников, не следует готовить многокомпонентные салаты на воздухе, смешивать свежую... РИА Новости, 02.05.2025

2025-05-02T03:15:00+03:00

2025-05-02T03:15:00+03:00

2025-05-02T04:37:00+03:00

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Чтобы избежать заболеваний острыми кишечными инфекциями во время майских праздников, не следует готовить многокомпонентные салаты на воздухе, смешивать свежую пищу с остатками от предыдущего дня, скоропортящиеся продукты лучше есть сразу после приготовления, рассказали РИА Новости в Роспотребнадзоре. Длительные майские праздники могут сопровождаться массовыми гуляниями по городу, семейными выездами на дачу, загородными пикниками с друзьями и праздничными застольями. Они часто сопровождаются употреблением большого числа разнообразных блюд и продуктов. Такие условия могут нести риски заболевания острыми кишечными инфекциями и возникновения пищевых отравлений, уточнили в ведомстве. "К наиболее опасным продуктам питания, способным вызвать острые кишечные инфекции, относятся многокомпонентные салаты, кондитерские изделия с кремом, изделия из рубленного мяса, студни и прочее", — сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. В ведомстве добавили, что микроорганизмы в таких продуктах могут не только накапливаться, но и активно размножаться. Еще на поверхности даже промытых овощей и фруктов могут оставаться возбудители кишечных инфекций, включая вирусы. "Загрязненные продукты часто не меняют ни внешний вид, ни цвет, ни запах, ни вкус, что делает их особенно опасными", — пояснили в Роспотребнадзоре. Там уточнили, что болезнетворные микробы, попадая в организм через рот, проходят в желудок, а затем в кишечник, где начинают размножаться и вызывать воспаление слизистой пищеварительного тракта. "Это проявляется рвотой и жидким стулом. С момента попадания микробов в организм заболевание может развиться уже через 6-48 часов", — добавили в пресс-службе. Основными причинами заболеваний служат нарушения технологии приготовления блюд, неправильное хранение продуктов, несоблюдение сроков годности и пренебрежение личной гигиеной во время приготовления и употребления пищи.Наибольшую опасность несут блюда, приготовленные без термической обработки, например, салаты. Они могут содержать возбудителей, попавших с недостаточно хорошо промытыми овощами, кухонным инвентарем, через плохо вымытые руки. В Роспотребнадзоре предупредили, что в период майских праздников не следует готовить большие количества многокомпонентных салатов, заливных и других сложных блюд на открытом воздухе. Эти продукты имеют ограниченный срок годности и представляют собой отличную питательную среду для микробов и вирусов. "Салаты и другие скоропортящиеся продукты лучше употреблять сразу после приготовления. В крайнем случае, они могут храниться в холодильнике не более 12 часов", — рассказали в пресс-службе. Также при покупке скоропортящихся продуктов, например, молочных изделий, колбас, готовых салатов, кондитерских изделий с кремом, следует обращать внимание на сроки годности и условия хранения, уточнили в ведомстве. "Используйте только продукты с длительным сроком годности. Не покупайте товары в незнакомых местах или на несанкционированных рынках. Готовые к употреблению продукты храните отдельно от сырых. Тщательно прожаривайте или проваривайте продукты, особенно мясо, птицу, яйца и рыбу", — добавили в Роспотребнадзоре. Ведомство также посоветовало избегать употребления продуктов с истекшим сроком годности и тех, которые хранились вне холодильника. Помимо того, нужно регулярно мыть овощи и фрукты, не смешивать свежеприготовленную пищу с остатками от предыдущего дня. Еще важно соблюдать правила личной гигиены. "При появлении первых признаков заболевания не занимайтесь самолечением, а незамедлительно обращайтесь за медицинской помощью, поскольку несвоевременное и неправильное лечение может привести к серьезным последствиям", — напомнили в ведомстве. Острые кишечные инфекции - это большая группа инфекционных заболеваний, вызываемых различными кишечными микробами, такими как норовирусы, ротавирусы, сальмонеллы, шигеллы, кампилобактерии, иерсинии, эшерихии, астровирусы и другие. Эти возбудители попадают в организм человека с пищей, водой или через грязные руки и различные предметы обихода.

https://ria.ru/20250430/rospotrebnadzor-2014231277.html

https://ria.ru/20250310/vrach-2003985101.html

https://ria.ru/20250424/rospotrebnadzor-2013077442.html

https://ria.ru/20250421/vrach-2012433711.html

https://ria.ru/20250123/otravlenie-1897233820.html

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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)