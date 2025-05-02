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Рогов рассказал об обстреле ВСУ Энергодара

Рогов рассказал об обстреле ВСУ Энергодара - РИА Новости, 02.05.2025

Рогов рассказал об обстреле ВСУ Энергодара

Украинские войска обстреляли из артиллерии береговую линию города-спутника Запорожской АЭС Энергодара, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной... РИА Новости, 02.05.2025

2025-05-02T14:44:00+03:00

2025-05-02T14:44:00+03:00

2025-05-02T14:44:00+03:00

специальная военная операция на украине

владимир рогов

энергодар

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вооруженные силы украины

запорожская аэс

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая - РИА Новости. Украинские войска обстреляли из артиллерии береговую линию города-спутника Запорожской АЭС Энергодара, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Боевики ВСУ открыли по береговой линии Энергодара огонь из ствольной артиллерии", - сказал Рогов. По его словам, в городе было слышно не менее трёх взрывов. Информация о разрушениях не поступала.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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2025

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владимир рогов, энергодар, россия, вооруженные силы украины, запорожская аэс, происшествия