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Рогов рассказал об обстреле ВСУ Энергодара
Рогов рассказал об обстреле ВСУ Энергодара - РИА Новости, 02.05.2025
Рогов рассказал об обстреле ВСУ Энергодара
Украинские войска обстреляли из артиллерии береговую линию города-спутника Запорожской АЭС Энергодара, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной... РИА Новости, 02.05.2025
2025-05-02T14:44:00+03:00
2025-05-02T14:44:00+03:00
2025-05-02T14:44:00+03:00
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запорожская аэс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая - РИА Новости. Украинские войска обстреляли из артиллерии береговую линию города-спутника Запорожской АЭС Энергодара, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Боевики ВСУ открыли по береговой линии Энергодара огонь из ствольной артиллерии", - сказал Рогов. По его словам, в городе было слышно не менее трёх взрывов. Информация о разрушениях не поступала.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Рогов рассказал об обстреле ВСУ Энергодара
Украинские войска обстреляли береговую линию Энергодара