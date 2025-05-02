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Рогов рассказал об обстреле ВСУ Энергодара - РИА Новости, 02.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:44 02.05.2025
https://ria.ru/20250502/rogov-2014681050.html
Рогов рассказал об обстреле ВСУ Энергодара
Рогов рассказал об обстреле ВСУ Энергодара - РИА Новости, 02.05.2025
Рогов рассказал об обстреле ВСУ Энергодара
Украинские войска обстреляли из артиллерии береговую линию города-спутника Запорожской АЭС Энергодара, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной... РИА Новости, 02.05.2025
2025-05-02T14:44:00+03:00
2025-05-02T14:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
владимир рогов
энергодар
россия
вооруженные силы украины
запорожская аэс
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая - РИА Новости. Украинские войска обстреляли из артиллерии береговую линию города-спутника Запорожской АЭС Энергодара, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Боевики ВСУ открыли по береговой линии Энергодара огонь из ствольной артиллерии", - сказал Рогов. По его словам, в городе было слышно не менее трёх взрывов. Информация о разрушениях не поступала.
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владимир рогов, энергодар, россия, вооруженные силы украины, запорожская аэс, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Владимир Рогов, Энергодар, Россия, Вооруженные силы Украины, Запорожская АЭС, Происшествия
Рогов рассказал об обстреле ВСУ Энергодара

Украинские войска обстреляли береговую линию Энергодара

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки
Осколки - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
© РИА Новости / Сергей Аверин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая - РИА Новости. Украинские войска обстреляли из артиллерии береговую линию города-спутника Запорожской АЭС Энергодара, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
«
"Боевики ВСУ открыли по береговой линии Энергодара огонь из ствольной артиллерии", - сказал Рогов.
По его словам, в городе было слышно не менее трёх взрывов. Информация о разрушениях не поступала.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир РоговЭнергодарРоссияВооруженные силы УкраиныЗапорожская АЭСПроисшествия
 
 
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