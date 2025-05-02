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Рогов сообщил об активизации боев на Запорожской линии фронта - РИА Новости, 02.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
03:03 02.05.2025 (обновлено: 06:31 02.05.2025)
https://ria.ru/20250502/rogov-2014635415.html
Рогов сообщил об активизации боев на Запорожской линии фронта
Рогов сообщил об активизации боев на Запорожской линии фронта - РИА Новости, 02.05.2025
Рогов сообщил об активизации боев на Запорожской линии фронта
Бои активизировались на Ореховском направлении Запорожской линии фронта, инициатива находится в руках российской армии, сообщил РИА Новости председатель... РИА Новости, 02.05.2025
2025-05-02T03:03:00+03:00
2025-05-02T06:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
владимир рогов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая — РИА Новости. Бои активизировались на Ореховском направлении Запорожской линии фронта, инициатива находится в руках российской армии, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Активизировались боевые действия на Ореховском направлении. Инициатива находится в руках российской армии", — сказал он.По словам Рогова, российские подразделения улучшили позиции по направлению к Новоданиловке и Малой Токмачке, а также в районе Белогорья. "В боевых действиях уничтожено не менее двух единиц тяжелой техники врага", - сказал Рогов. Запорожская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20250501/vsu-2014582927.html
https://ria.ru/20250428/rogov-2013948929.html
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россия, запорожская область, владимир рогов
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Владимир Рогов
Рогов сообщил об активизации боев на Запорожской линии фронта

Рогов: на Ореховском направлении Запорожской линии фронта активизировались бои

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая — РИА Новости. Бои активизировались на Ореховском направлении Запорожской линии фронта, инициатива находится в руках российской армии, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
«
"Активизировались боевые действия на Ореховском направлении. Инициатива находится в руках российской армии", — сказал он.
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Рогов сообщил об уничтожении украинской ДРГ в Запорожской области
Вчера, 16:19
По словам Рогова, российские подразделения улучшили позиции по направлению к Новоданиловке и Малой Токмачке, а также в районе Белогорья.
"В боевых действиях уничтожено не менее двух единиц тяжелой техники врага", - сказал Рогов.
Запорожская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
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