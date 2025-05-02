https://ria.ru/20250502/rogov-2014635415.html

Рогов сообщил об активизации боев на Запорожской линии фронта

Рогов сообщил об активизации боев на Запорожской линии фронта - РИА Новости, 02.05.2025

Рогов сообщил об активизации боев на Запорожской линии фронта

Бои активизировались на Ореховском направлении Запорожской линии фронта, инициатива находится в руках российской армии, сообщил РИА Новости председатель... РИА Новости, 02.05.2025

2025-05-02T03:03:00+03:00

2025-05-02T03:03:00+03:00

2025-05-02T06:31:00+03:00

специальная военная операция на украине

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запорожская область

владимир рогов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая — РИА Новости. Бои активизировались на Ореховском направлении Запорожской линии фронта, инициатива находится в руках российской армии, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Активизировались боевые действия на Ореховском направлении. Инициатива находится в руках российской армии", — сказал он.По словам Рогова, российские подразделения улучшили позиции по направлению к Новоданиловке и Малой Токмачке, а также в районе Белогорья. "В боевых действиях уничтожено не менее двух единиц тяжелой техники врага", - сказал Рогов. Запорожская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20250501/vsu-2014582927.html

https://ria.ru/20250428/rogov-2013948929.html

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россия, запорожская область, владимир рогов