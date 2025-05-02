https://ria.ru/20250502/ritter-2014650182.html

Заявление Болтона о Путине вызвало ярость в США

Заявление Болтона о Путине вызвало ярость в США - РИА Новости, 02.05.2025

Заявление Болтона о Путине вызвало ярость в США

Отставной американский разведчик Скотт Риттер раскритиковал в соцсети X заявление бывшего советника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности... РИА Новости, 02.05.2025

2025-05-02T09:09:00+03:00

2025-05-02T09:09:00+03:00

2025-05-02T11:41:00+03:00

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сша

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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Отставной американский разведчик Скотт Риттер раскритиковал в соцсети X заявление бывшего советника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джона Болтона. Экс-советник заявил, что глава России Владимир Путин якобы стремится воссоздать Российскую империю, чего президент США Дональд Трамп и его посланник Стив Уиткофф либо не понимают, либо не противятся этому. "Лжец. Путин никогда ничего подобного не говорил и не намекал", — написал Риттер. Москва не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран Североатлантического альянса, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы.

https://ria.ru/20250502/tramp-2014660595.html

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