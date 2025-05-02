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Заявление Болтона о Путине вызвало ярость в США - РИА Новости, 02.05.2025
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09:09 02.05.2025 (обновлено: 11:41 02.05.2025)
https://ria.ru/20250502/ritter-2014650182.html
Заявление Болтона о Путине вызвало ярость в США
Заявление Болтона о Путине вызвало ярость в США - РИА Новости, 02.05.2025
Заявление Болтона о Путине вызвало ярость в США
Отставной американский разведчик Скотт Риттер раскритиковал в соцсети X заявление бывшего советника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности... РИА Новости, 02.05.2025
2025-05-02T09:09:00+03:00
2025-05-02T11:41:00+03:00
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Отставной американский разведчик Скотт Риттер раскритиковал в соцсети X заявление бывшего советника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джона Болтона. Экс-советник заявил, что глава России Владимир Путин якобы стремится воссоздать Российскую империю, чего президент США Дональд Трамп и его посланник Стив Уиткофф либо не понимают, либо не противятся этому. "Лжец. Путин никогда ничего подобного не говорил и не намекал", — написал Риттер. Москва не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран Североатлантического альянса, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы.
https://ria.ru/20250502/tramp-2014660595.html
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в мире, сша, владимир путин, россия
В мире, США, Владимир Путин, Россия
Заявление Болтона о Путине вызвало ярость в США

Риттер раскритиковал заявление Болтона о Путине и Российской империи

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Отставной американский разведчик Скотт Риттер раскритиковал в соцсети X заявление бывшего советника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джона Болтона.

Экс-советник заявил, что глава России Владимир Путин якобы стремится воссоздать Российскую империю, чего президент США Дональд Трамп и его посланник Стив Уиткофф либо не понимают, либо не противятся этому.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
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"Лжец. Путин никогда ничего подобного не говорил и не намекал", — написал Риттер.

Москва не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран Североатлантического альянса, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
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