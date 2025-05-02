https://ria.ru/20250502/razvozhaev-2014635556.html

В Севастополе флот и ПВО уничтожили более десяти беспилотников

В Севастополе флот и ПВО уничтожили более десяти беспилотников - РИА Новости, 02.05.2025

В Севастополе флот и ПВО уничтожили более десяти беспилотников

Флот и силы ПВО отражают массированную комбинированную атаку на Севастополь, над морем уже сбиты более 10 беспилотников, сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости, 02.05.2025

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2025-05-02T03:04:00+03:00

2025-05-02T03:10:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

севастополь

херсонес

балаклава

михаил развожаев

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Флот и силы ПВО отражают массированную комбинированную атаку на Севастополь, над морем уже сбиты более 10 беспилотников, сообщил губернатор Михаил Развожаев."Наш флот во взаимодействии с силами ПВО отражает массированную комбинированную атаку на Севастополь - над морем в районе мыса Херсонес, в районе Севастопольской бухты, Качи и Балаклавы. Над морем уже сбили больше 10 БПЛА", - написал Развожаев в Telegram-канале.Губернатор отметил, что к этому часу никакие объекты ни в городе, ни в акватории при атаке на Севастополь не пострадали."По всем целям наши военные отрабатывают над морем. Но звуки от взрывных волн слышны в разных местах города", - добавил он.

https://ria.ru/20250502/trevoga-2014634882.html

севастополь

херсонес

балаклава

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безопасность, севастополь, херсонес, балаклава, михаил развожаев