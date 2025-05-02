https://ria.ru/20250502/razvozhaev-2014633627.html
ПВО отражает попытку атаки БПЛА на Севастополь
ПВО отражает попытку атаки БПЛА на Севастополь - РИА Новости, 02.05.2025
ПВО отражает попытку атаки БПЛА на Севастополь
ПВО отражает попытку атаки БПЛА на Севастополь, уничтожено, предварительно, уже семь беспилотников на большом отдалении от берега, сообщил губернатор Михаил... РИА Новости, 02.05.2025
2025-05-02T02:18:00+03:00
2025-05-02T02:18:00+03:00
2025-05-02T03:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
севастополь
михаил развожаев
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. ПВО отражает попытку атаки БПЛА на Севастополь, уничтожено, предварительно, уже семь беспилотников на большом отдалении от берега, сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале."Громкие звуки, которые было слышно в городе - это наши военные отражают попытку атаки беспилотников. По предварительной информации, уже уничтожено семь БПЛА в воздухе над морем на большом отдалении от берега", — говорится в публикации.
https://ria.ru/20250502/opasnost-2014633377.html
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севастополь, михаил развожаев
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Михаил Развожаев
ПВО отражает попытку атаки БПЛА на Севастополь
Развожаев: ПВО отражает попытку атаки на Севастополь и уничтожила семь БПЛА