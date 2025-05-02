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В ООН отреагировали на сообщения о пытках российских пленных на Украине - РИА Новости, 02.05.2025
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15:58 02.05.2025
https://ria.ru/20250502/pytki-2014688113.html
В ООН отреагировали на сообщения о пытках российских пленных на Украине
В ООН отреагировали на сообщения о пытках российских пленных на Украине - РИА Новости, 02.05.2025
В ООН отреагировали на сообщения о пытках российских пленных на Украине
Комитет ООН против пыток выразил обеспокоенность сообщениями на Украине о пытках и жестоком обращении, угрозах и унижениях в отношении военнопленных ВС РФ,... РИА Новости, 02.05.2025
2025-05-02T15:58:00+03:00
2025-05-02T15:58:00+03:00
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ЖЕНЕВА, 2 мая - РИА Новости. Комитет ООН против пыток выразил обеспокоенность сообщениями на Украине о пытках и жестоком обращении, угрозах и унижениях в отношении военнопленных ВС РФ, говорится в документе с выводами членов комитета после изучения ситуации на Украине. "Комитет... выразил обеспокоенность в связи с сообщениями, содержащими утверждения о пытках и жестоком обращении, угрозах, унижениях и других нарушениях в отношении российских военнопленных, которые, как утверждается, были совершены украинскими вооруженными силами и военной полицией, а также неадекватная регистрация и отчетность об их видимых повреждениях, полученных в результате пыток или жестокого обращения, среди прочих проблем", - сказано в документе. В ООН подчеркнули, что запрещение пыток не допускает отступлений - никакие исключительные обстоятельства не могут служить оправданием пыток. Ранее в октябре УВКПЧ ООН опубликовало периодический доклад о ситуации на Украине, охвативший период с 1 июня по 31 августа 2024 года. В нем говорилось, что более половины из 205 опрошенных ООН российских военнопленных на Украине подвергались пыткам. По данным УВКПЧ, основные методы пыток и жестокого обращения включали жестокие избиения, в том числе целенаправленные удары по коленям и суставам, угрозы смертью или физическим насилием, а также поражение электрическим током.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, ООН, Вооруженные силы РФ
В ООН отреагировали на сообщения о пытках российских пленных на Украине

Комитет ООН обеспокоен сообщениями о пытках российских военнопленных на Украине

© РИА Новости / Роман Махмутов | Перейти в медиабанкШтаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
© РИА Новости / Роман Махмутов
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Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 2 мая - РИА Новости. Комитет ООН против пыток выразил обеспокоенность сообщениями на Украине о пытках и жестоком обращении, угрозах и унижениях в отношении военнопленных ВС РФ, говорится в документе с выводами членов комитета после изучения ситуации на Украине.
«
"Комитет... выразил обеспокоенность в связи с сообщениями, содержащими утверждения о пытках и жестоком обращении, угрозах, унижениях и других нарушениях в отношении российских военнопленных, которые, как утверждается, были совершены украинскими вооруженными силами и военной полицией, а также неадекватная регистрация и отчетность об их видимых повреждениях, полученных в результате пыток или жестокого обращения, среди прочих проблем", - сказано в документе.
В ООН подчеркнули, что запрещение пыток не допускает отступлений - никакие исключительные обстоятельства не могут служить оправданием пыток.
Ранее в октябре УВКПЧ ООН опубликовало периодический доклад о ситуации на Украине, охвативший период с 1 июня по 31 августа 2024 года. В нем говорилось, что более половины из 205 опрошенных ООН российских военнопленных на Украине подвергались пыткам. По данным УВКПЧ, основные методы пыток и жестокого обращения включали жестокие избиения, в том числе целенаправленные удары по коленям и суставам, угрозы смертью или физическим насилием, а также поражение электрическим током.
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