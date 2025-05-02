https://ria.ru/20250502/pvo-2014718164.html

Над Брянской областью и Крымом сбили восемь беспилотников ВСУ

Над Брянской областью и Крымом сбили восемь беспилотников ВСУ - РИА Новости, 02.05.2025

Над Брянской областью и Крымом сбили восемь беспилотников ВСУ

Дежурные средства российской ПВО вечером в пятницу сбили восемь украинских беспилотников над Брянской областью и над Крымом, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 02.05.2025

2025-05-02T22:19:00+03:00

2025-05-02T22:19:00+03:00

2025-05-02T22:22:00+03:00

брянская область

россия

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112533_0:316:3077:2047_1920x0_80_0_0_6601a05bf5d01476f689e364fa82ece6.jpg

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО вечером в пятницу сбили восемь украинских беспилотников над Брянской областью и над Крымом, сообщили в Минобороны РФ."Второго мая с 21.00 до 22.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: четыре - над территорией Брянской области и четыре - над территорией Республики Крым", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

брянская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

брянская область, россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность