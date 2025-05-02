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Над Брянской областью и Крымом сбили восемь беспилотников ВСУ
Над Брянской областью и Крымом сбили восемь беспилотников ВСУ - РИА Новости, 02.05.2025
Над Брянской областью и Крымом сбили восемь беспилотников ВСУ
Дежурные средства российской ПВО вечером в пятницу сбили восемь украинских беспилотников над Брянской областью и над Крымом, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 02.05.2025
2025-05-02T22:19:00+03:00
2025-05-02T22:19:00+03:00
2025-05-02T22:22:00+03:00
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО вечером в пятницу сбили восемь украинских беспилотников над Брянской областью и над Крымом, сообщили в Минобороны РФ."Второго мая с 21.00 до 22.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: четыре - над территорией Брянской области и четыре - над территорией Республики Крым", - говорится в сообщении.
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брянская область, россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Брянская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Над Брянской областью и Крымом сбили восемь беспилотников ВСУ
Минобороны: ПВО сбила восемь украинских БПЛА над Брянской областью и Крымом