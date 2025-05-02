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ВСУ предприняли одну из самых массированных атак на Севастополь
ВСУ предприняли одну из самых массированных атак на Севастополь - РИА Новости, 02.05.2025
ВСУ предприняли одну из самых массированных атак на Севастополь
Силы ПВО и флот отразили самую массированную комбинированную атаку ВСУ на Севастополь в этом году, сообщил губернатор Михаила Развожаев в Telegram-канале. РИА Новости, 02.05.2025
2025-05-02T11:02:00+03:00
2025-05-02T11:02:00+03:00
2025-05-02T12:30:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая — РИА Новости. Силы ПВО и флот отразили самую массированную комбинированную атаку ВСУ на Севастополь в этом году, сообщил губернатор Михаила Развожаев в Telegram-канале."По всем целям наши военные отработали над морем: было уничтожено более 50 беспилотников на подлете к Севастополю и несколько морских дронов в акватории", — отметил глава региона.По его словам, объекты в городе и акватории не пострадали.Развожаев добавил, что попытка противника испортить майские праздники жителям полуострова и туристам провалилась. Также он призвал доверять только официальным источникам информации.По данным Минобороны, за ночь силы ПВО сбили 121 украинский дрон над российскими регионами, 89 из них — над Крымом, еще 23 — над акваторией Черного моря.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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севастополь, россия, михаил развожаев, вооруженные силы украины, безопасность, черное море
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Россия, Михаил Развожаев, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Черное море
ВСУ предприняли одну из самых массированных атак на Севастополь
ПВО ночью отразила одну из самых массированных атак ВСУ на Севастополь