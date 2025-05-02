https://ria.ru/20250502/pvo-2014660717.html

ВСУ предприняли одну из самых массированных атак на Севастополь

ВСУ предприняли одну из самых массированных атак на Севастополь - РИА Новости, 02.05.2025

ВСУ предприняли одну из самых массированных атак на Севастополь

Силы ПВО и флот отразили самую массированную комбинированную атаку ВСУ на Севастополь в этом году, сообщил губернатор Михаила Развожаев в Telegram-канале. РИА Новости, 02.05.2025

2025-05-02T11:02:00+03:00

2025-05-02T11:02:00+03:00

2025-05-02T12:30:00+03:00

специальная военная операция на украине

севастополь

россия

михаил развожаев

вооруженные силы украины

безопасность

черное море

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112533_0:316:3077:2047_1920x0_80_0_0_6601a05bf5d01476f689e364fa82ece6.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая — РИА Новости. Силы ПВО и флот отразили самую массированную комбинированную атаку ВСУ на Севастополь в этом году, сообщил губернатор Михаила Развожаев в Telegram-канале."По всем целям наши военные отработали над морем: было уничтожено более 50 беспилотников на подлете к Севастополю и несколько морских дронов в акватории", — отметил глава региона.По его словам, объекты в городе и акватории не пострадали.Развожаев добавил, что попытка противника испортить майские праздники жителям полуострова и туристам провалилась. Также он призвал доверять только официальным источникам информации.По данным Минобороны, за ночь силы ПВО сбили 121 украинский дрон над российскими регионами, 89 из них — над Крымом, еще 23 — над акваторией Черного моря.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

севастополь

россия

черное море

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

севастополь, россия, михаил развожаев, вооруженные силы украины, безопасность, черное море