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ВСУ предприняли одну из самых массированных атак на Севастополь - РИА Новости, 02.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:02 02.05.2025 (обновлено: 12:30 02.05.2025)
https://ria.ru/20250502/pvo-2014660717.html
ВСУ предприняли одну из самых массированных атак на Севастополь
ВСУ предприняли одну из самых массированных атак на Севастополь - РИА Новости, 02.05.2025
ВСУ предприняли одну из самых массированных атак на Севастополь
Силы ПВО и флот отразили самую массированную комбинированную атаку ВСУ на Севастополь в этом году, сообщил губернатор Михаила Развожаев в Telegram-канале. РИА Новости, 02.05.2025
2025-05-02T11:02:00+03:00
2025-05-02T12:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
севастополь
россия
михаил развожаев
вооруженные силы украины
безопасность
черное море
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая — РИА Новости. Силы ПВО и флот отразили самую массированную комбинированную атаку ВСУ на Севастополь в этом году, сообщил губернатор Михаила Развожаев в Telegram-канале."По всем целям наши военные отработали над морем: было уничтожено более 50 беспилотников на подлете к Севастополю и несколько морских дронов в акватории", — отметил глава региона.По его словам, объекты в городе и акватории не пострадали.Развожаев добавил, что попытка противника испортить майские праздники жителям полуострова и туристам провалилась. Также он призвал доверять только официальным источникам информации.По данным Минобороны, за ночь силы ПВО сбили 121 украинский дрон над российскими регионами, 89 из них — над Крымом, еще 23 — над акваторией Черного моря.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.
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севастополь
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севастополь, россия, михаил развожаев, вооруженные силы украины, безопасность, черное море
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Россия, Михаил Развожаев, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Черное море
ВСУ предприняли одну из самых массированных атак на Севастополь

ПВО ночью отразила одну из самых массированных атак ВСУ на Севастополь

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Боевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая — РИА Новости. Силы ПВО и флот отразили самую массированную комбинированную атаку ВСУ на Севастополь в этом году, сообщил губернатор Михаила Развожаев в Telegram-канале.
"По всем целям наши военные отработали над морем: было уничтожено более 50 беспилотников на подлете к Севастополю и несколько морских дронов в акватории", — отметил глава региона.
По его словам, объекты в городе и акватории не пострадали.
Развожаев добавил, что попытка противника испортить майские праздники жителям полуострова и туристам провалилась. Также он призвал доверять только официальным источникам информации.
По данным Минобороны, за ночь силы ПВО сбили 121 украинский дрон над российскими регионами, 89 из них — над Крымом, еще 23 — над акваторией Черного моря.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеСевастопольРоссияМихаил РазвожаевВооруженные силы УкраиныБезопасностьЧерное море
 
 
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