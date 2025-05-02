https://ria.ru/20250502/putin-2014681292.html

Путин показал, что у него в холодильнике в кремлевской квартире

Путин показал, что у него в холодильнике в кремлевской квартире - РИА Новости, 02.05.2025

Путин показал, что у него в холодильнике в кремлевской квартире

Президент Владимир Путин показал, что хранится у него в холодильнике и на столе в кремлевской квартире, отрывки вошли в новый документальный фильм "Россия... РИА Новости, 02.05.2025

2025-05-02T14:45:00+03:00

2025-05-02T14:45:00+03:00

2025-05-02T18:37:00+03:00

россия

владимир путин

павел зарубин

политика

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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Президент Владимир Путин показал, что хранится у него в холодильнике и на столе в кремлевской квартире, отрывки вошли в новый документальный фильм "Россия. Кремль. Путин. 25 лет", который выйдет на телеканале "Россия 1" в воскресенье. "Чем вас порадовать, чем угостить?" — спросил глава государства журналиста Павла Зарубина, доставая из холодильника кефир, а из буфета — две белые чашки.На опубликованных кадрах видно, что на столе у российского лидера стоят мед, кефир, мельницы для соли и перца, соевый соус, а также лежат фрукты, бумажные салфетки и папки с документами. Рядом, на полке у зеркала, размещена икона Спаса Нерукотворного. Впервые Путин был избран на пост президента России 26 марта 2000-го и вступил в должность 7 мая того же года.

https://ria.ru/20250501/putin-2014592395.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

В гостях у Путина В гостях у Путина 2025-05-02T14:45 true PT1M04S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, владимир путин, павел зарубин, политика