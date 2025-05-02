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Путин показал, что у него в холодильнике в кремлевской квартире - РИА Новости, 02.05.2025
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14:45 02.05.2025 (обновлено: 18:37 02.05.2025)
https://ria.ru/20250502/putin-2014681292.html
Путин показал, что у него в холодильнике в кремлевской квартире
Путин показал, что у него в холодильнике в кремлевской квартире - РИА Новости, 02.05.2025
Путин показал, что у него в холодильнике в кремлевской квартире
Президент Владимир Путин показал, что хранится у него в холодильнике и на столе в кремлевской квартире, отрывки вошли в новый документальный фильм "Россия... РИА Новости, 02.05.2025
2025-05-02T14:45:00+03:00
2025-05-02T18:37:00+03:00
россия
владимир путин
павел зарубин
политика
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Президент Владимир Путин показал, что хранится у него в холодильнике и на столе в кремлевской квартире, отрывки вошли в новый документальный фильм "Россия. Кремль. Путин. 25 лет", который выйдет на телеканале "Россия 1" в воскресенье. "Чем вас порадовать, чем угостить?" — спросил глава государства журналиста Павла Зарубина, доставая из холодильника кефир, а из буфета — две белые чашки.На опубликованных кадрах видно, что на столе у российского лидера стоят мед, кефир, мельницы для соли и перца, соевый соус, а также лежат фрукты, бумажные салфетки и папки с документами. Рядом, на полке у зеркала, размещена икона Спаса Нерукотворного. Впервые Путин был избран на пост президента России 26 марта 2000-го и вступил в должность 7 мая того же года.
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В гостях у Путина
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россия, владимир путин, павел зарубин, политика
Россия, Владимир Путин, Павел Зарубин, Политика
Путин показал, что у него в холодильнике в кремлевской квартире

Путин показал, что лежит у него в холодильнике и на столе в кремлевской квартире

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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Президент Владимир Путин показал, что хранится у него в холодильнике и на столе в кремлевской квартире, отрывки вошли в новый документальный фильм "Россия. Кремль. Путин. 25 лет", который выйдет на телеканале "Россия 1" в воскресенье.
"Чем вас порадовать, чем угостить?" — спросил глава государства журналиста Павла Зарубина, доставая из холодильника кефир, а из буфета — две белые чашки.
На опубликованных кадрах видно, что на столе у российского лидера стоят мед, кефир, мельницы для соли и перца, соевый соус, а также лежат фрукты, бумажные салфетки и папки с документами. Рядом, на полке у зеркала, размещена икона Спаса Нерукотворного.
Впервые Путин был избран на пост президента России 26 марта 2000-го и вступил в должность 7 мая того же года.
Путин о своей кремлевской квартире, в которой бывал Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
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