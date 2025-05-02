https://ria.ru/20250502/putin-2014681292.html
Путин показал, что у него в холодильнике в кремлевской квартире
Путин показал, что у него в холодильнике в кремлевской квартире - РИА Новости, 02.05.2025
Путин показал, что у него в холодильнике в кремлевской квартире
Президент Владимир Путин показал, что хранится у него в холодильнике и на столе в кремлевской квартире, отрывки вошли в новый документальный фильм "Россия... РИА Новости, 02.05.2025
2025-05-02T14:45:00+03:00
2025-05-02T14:45:00+03:00
2025-05-02T18:37:00+03:00
россия
владимир путин
павел зарубин
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/02/2014681918_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0af7cdf7eee971c4a270b7e2f8035b7c.jpg
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Президент Владимир Путин показал, что хранится у него в холодильнике и на столе в кремлевской квартире, отрывки вошли в новый документальный фильм "Россия. Кремль. Путин. 25 лет", который выйдет на телеканале "Россия 1" в воскресенье. "Чем вас порадовать, чем угостить?" — спросил глава государства журналиста Павла Зарубина, доставая из холодильника кефир, а из буфета — две белые чашки.На опубликованных кадрах видно, что на столе у российского лидера стоят мед, кефир, мельницы для соли и перца, соевый соус, а также лежат фрукты, бумажные салфетки и папки с документами. Рядом, на полке у зеркала, размещена икона Спаса Нерукотворного. Впервые Путин был избран на пост президента России 26 марта 2000-го и вступил в должность 7 мая того же года.
https://ria.ru/20250501/putin-2014592395.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/02/2014681918_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_6bd8ef6f8d2335f8d203e1fd3867cd1d.jpg
В гостях у Путина
В гостях у Путина
2025-05-02T14:45
true
PT1M04S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, павел зарубин, политика
Россия, Владимир Путин, Павел Зарубин, Политика
Путин показал, что у него в холодильнике в кремлевской квартире
Путин показал, что лежит у него в холодильнике и на столе в кремлевской квартире