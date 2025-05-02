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Путин рассказал, что просыпается по утрам без будильника - РИА Новости, 02.05.2025
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14:28 02.05.2025 (обновлено: 14:51 02.05.2025)
https://ria.ru/20250502/putin-2014678967.html
Путин рассказал, что просыпается по утрам без будильника
Путин рассказал, что просыпается по утрам без будильника - РИА Новости, 02.05.2025
Путин рассказал, что просыпается по утрам без будильника
Президент России Владимир Путин рассказал, что в основном просыпается без будильника, но в некоторых ситуациях просит своих адъютантов разбудить его. РИА Новости, 02.05.2025
2025-05-02T14:28:00+03:00
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россия
владимир путин
павел зарубин
общество
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что в основном просыпается без будильника, но в некоторых ситуациях просит своих адъютантов разбудить его. "Иногда ребята звонят, если что-то там строго очень, - я прошу адъютантов позвонить заранее, но, как правило, я сам просыпаюсь", - сказал Путин журналисту "России 1" Павлу Зарубину в ответ на вопрос, сам ли он заводит себе будильник. Кадры вошли в новый документальный фильм о главе государства, который будет показан на телеканале "Россия 1" в воскресенье.
https://ria.ru/20250501/putin-2014592395.html
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В гостях у Путина
В гостях у Путина
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россия, владимир путин, павел зарубин, общество
Россия, Владимир Путин, Павел Зарубин, Общество
Путин рассказал, что просыпается по утрам без будильника

Путин рассказал, что в большинстве случаев просыпается по утрам без будильника

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что в основном просыпается без будильника, но в некоторых ситуациях просит своих адъютантов разбудить его.
"Иногда ребята звонят, если что-то там строго очень, - я прошу адъютантов позвонить заранее, но, как правило, я сам просыпаюсь", - сказал Путин журналисту "России 1" Павлу Зарубину в ответ на вопрос, сам ли он заводит себе будильник.
Кадры вошли в новый документальный фильм о главе государства, который будет показан на телеканале "Россия 1" в воскресенье.
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