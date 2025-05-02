https://ria.ru/20250502/putin-2014678967.html

Путин рассказал, что просыпается по утрам без будильника

Путин рассказал, что просыпается по утрам без будильника - РИА Новости, 02.05.2025

Путин рассказал, что просыпается по утрам без будильника

Президент России Владимир Путин рассказал, что в основном просыпается без будильника, но в некоторых ситуациях просит своих адъютантов разбудить его. РИА Новости, 02.05.2025

2025-05-02T14:28:00+03:00

2025-05-02T14:28:00+03:00

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россия

владимир путин

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общество

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что в основном просыпается без будильника, но в некоторых ситуациях просит своих адъютантов разбудить его. "Иногда ребята звонят, если что-то там строго очень, - я прошу адъютантов позвонить заранее, но, как правило, я сам просыпаюсь", - сказал Путин журналисту "России 1" Павлу Зарубину в ответ на вопрос, сам ли он заводит себе будильник. Кадры вошли в новый документальный фильм о главе государства, который будет показан на телеканале "Россия 1" в воскресенье.

https://ria.ru/20250501/putin-2014592395.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, владимир путин, павел зарубин, общество