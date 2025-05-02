https://ria.ru/20250502/proverka-2014634598.html

По факту пожара на рынке в Ингушетии организовали проверку

По факту пожара на рынке в Ингушетии организовали проверку - РИА Новости, 02.05.2025

По факту пожара на рынке в Ингушетии организовали проверку

Прокурор Ингушетии Андрей Васильченко организовал проверку по факту пожара, произошедшего на рынке в городе Сунжа, сообщила прокуратура региона. РИА Новости, 02.05.2025

2025-05-02T02:35:00+03:00

2025-05-02T02:35:00+03:00

2025-05-02T02:36:00+03:00

происшествия

махмуд-али калиматов

магомед евлоев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571961781_0:280:1956:1380_1920x0_80_0_0_d43abc0ca9979696fb36e279b4a0ee05.jpg

НАЛЬЧИК, 2 мая - РИА Новости. Прокурор Ингушетии Андрей Васильченко организовал проверку по факту пожара, произошедшего на рынке в городе Сунжа, сообщила прокуратура региона. Ранее в экстренных службах сообщили РИА Новости, что в ночь на пятницу на рынке в Сунже загорелись павильоны. Площадь пожара составляла около 1,1 тысячи квадратных метров. Погибших и пострадавших, предварительно, нет. Позже мэрия города сообщила, что площадь возгорания превысила 1,2 тысячи квадратных метров. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов поручил первому вице-премьеру правительства региона Магомеду Евлоеву выехать на место происшествия. "В ходе прокурорской проверки будут установлены причины и условия произошедшего, а также соблюдение требований законодательства о пожарной безопасности на торговом объекте. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования", - говорится в сообщении. Отмечается, что результаты проверки взяты прокурором республики на контроль.

https://ria.ru/20250502/pozhar-2014634317.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, махмуд-али калиматов, магомед евлоев