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По факту пожара на рынке в Ингушетии организовали проверку
По факту пожара на рынке в Ингушетии организовали проверку - РИА Новости, 02.05.2025
По факту пожара на рынке в Ингушетии организовали проверку
Прокурор Ингушетии Андрей Васильченко организовал проверку по факту пожара, произошедшего на рынке в городе Сунжа, сообщила прокуратура региона. РИА Новости, 02.05.2025
2025-05-02T02:35:00+03:00
2025-05-02T02:35:00+03:00
2025-05-02T02:36:00+03:00
происшествия
махмуд-али калиматов
магомед евлоев
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НАЛЬЧИК, 2 мая - РИА Новости. Прокурор Ингушетии Андрей Васильченко организовал проверку по факту пожара, произошедшего на рынке в городе Сунжа, сообщила прокуратура региона. Ранее в экстренных службах сообщили РИА Новости, что в ночь на пятницу на рынке в Сунже загорелись павильоны. Площадь пожара составляла около 1,1 тысячи квадратных метров. Погибших и пострадавших, предварительно, нет. Позже мэрия города сообщила, что площадь возгорания превысила 1,2 тысячи квадратных метров. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов поручил первому вице-премьеру правительства региона Магомеду Евлоеву выехать на место происшествия. "В ходе прокурорской проверки будут установлены причины и условия произошедшего, а также соблюдение требований законодательства о пожарной безопасности на торговом объекте. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования", - говорится в сообщении. Отмечается, что результаты проверки взяты прокурором республики на контроль.
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происшествия, махмуд-али калиматов, магомед евлоев
Происшествия, Махмуд-Али Калиматов, Магомед Евлоев
По факту пожара на рынке в Ингушетии организовали проверку
Прокуратура Ингушетии организовала проверку по факту пожара на рынке в Сунже