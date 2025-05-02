https://ria.ru/20250502/prostranstvo-2014637724.html

Собор Брестской крепости хотят исследовать с помощью георадара

Собор Брестской крепости хотят исследовать с помощью георадара - РИА Новости, 02.05.2025

Собор Брестской крепости хотят исследовать с помощью георадара

Пространство под Свято-Николаевским гарнизонным собором Брестской крепости планируют исследовать с помощью георадара, рассказал РИА Новости президент... РИА Новости, 02.05.2025

2025-05-02T04:14:00+03:00

2025-05-02T04:14:00+03:00

2025-05-02T04:14:00+03:00

религия

брест

ссср

алексей агапов

русская православная церковь

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МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Пространство под Свято-Николаевским гарнизонным собором Брестской крепости планируют исследовать с помощью георадара, рассказал РИА Новости президент благотворительного фонда поддержки возрождения Русской церковной архитектуры "Иннотех XXI" Алексей Агапов. "Мы планируем исследовать с помощью георадара Свято-Николаевский гарнизонный собор, а также четыре цитадели крепости. Исследуют стены, подземные пространства, конструкции. Возможно, найдем подземные ходы, артефакты, технику или боеприпасы. Полученные данные могут сыграть важную роль в дальнейшем исследовании территории крепости и сохранении памяти о подвиге защитников крепости. В мае надеемся заключить договор, а летом провести исследования", - сказал Агапов. По его словам, столь масштабного проекта с использованием георадаров в крепости еще не было. Свято-Николаевский гарнизонный собор был заложен в 1851 году. В 1921 году, после подписания Рижского мира, крепостной собор, как и вся Западная Белоруссия, вошел в состав Речи Посполитой. Как отмечается на сайте храма, с 1922 по 1930 год он был изменен до неузнаваемости - церковь была перестроена в католический гарнизонный костел Святого Кристофа. После возвращения Бреста в состав СССР в церкви находился красноармейский клуб (с 1939 по 1941 год), а после боев в Брестской крепости храм стоял в разрушенном виде. В 1994 году его вернули Русской православной церкви, сейчас там продолжается реставрация, основные работы давно завершены, в храме проходят богослужения.

https://ria.ru/20250223/puteshestviya-2000769638.html

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брест, ссср, алексей агапов, русская православная церковь