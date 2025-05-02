В Приморье десять сел остались без транспортного сообщения после дождя
Десять сел в 4 районах Приморья остались без транспортного сообщения после дождя
Дождь. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 2 мая - РИА Новости. Десять населённых пунктов в четырёх районах Приморья остались без транспортного сообщения после сильного дождя, сообщает министерство ГО и ЧС региона.
Ранее в министерстве ГО и ЧС рассказали РИА Новости, что насыпной мост размыло после ливня в Партизанском округе Приморья, три населённых пункта - Романовский Ключ, Слинкино, Партизан - отрезаны от транспортного сообщения. В соцсетях распространилось видео, как утверждалось, из Партизанского округа. На кадрах видно, как поток воды смывает последнее бревно.
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"Автомобильное сообщение нарушено с 10 населенными пунктами в Приморье... До схода воды проезда не будет к Киевке, Беневскому, Заповедному, Преображению. В Михайловском округе нет проезда к Тарасовке из-за размыва объезда моста на третьем километре дороги Ширяевка – Тарасовка...Жители села обеспечены всем необходимым", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в Анучинском округе из-за перелива нет проезда к селам Скворцово и Веселый, там задействованы лодка и одна единица специальной техники.
В Приморье на пятницу и субботу объявили штормовое предупреждение в связи с ожидающимися сильными дождями, выпадением до месячной нормы осадков, подъемом уровня воды в реках до 2,5 метра, выходом рек из берегов и подтоплением низинных территорий. Ожидается штормовой ветер порывами до 22-25 метров в секунду. В пятницу пресс-секретарь Примгидромета Варвара Коридзе рассказала РИА Новости, что почти половина месячной нормы осадков выпало за сутки во Владивостоке - 45,1 миллиметра.