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В Приморье десять сел остались без транспортного сообщения после дождя - РИА Новости, 02.05.2025
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10:48 02.05.2025 (обновлено: 11:48 02.05.2025)
https://ria.ru/20250502/primore-2014659295.html
В Приморье десять сел остались без транспортного сообщения после дождя
В Приморье десять сел остались без транспортного сообщения после дождя - РИА Новости, 02.05.2025
В Приморье десять сел остались без транспортного сообщения после дождя
Десять населённых пунктов в четырёх районах Приморья остались без транспортного сообщения после сильного дождя, сообщает министерство ГО и ЧС региона. РИА Новости, 02.05.2025
2025-05-02T10:48:00+03:00
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ВЛАДИВОСТОК, 2 мая - РИА Новости. Десять населённых пунктов в четырёх районах Приморья остались без транспортного сообщения после сильного дождя, сообщает министерство ГО и ЧС региона.Ранее в министерстве ГО и ЧС рассказали РИА Новости, что насыпной мост размыло после ливня в Партизанском округе Приморья, три населённых пункта - Романовский Ключ, Слинкино, Партизан - отрезаны от транспортного сообщения. В соцсетях распространилось видео, как утверждалось, из Партизанского округа. На кадрах видно, как поток воды смывает последнее бревно."Автомобильное сообщение нарушено с 10 населенными пунктами в Приморье... До схода воды проезда не будет к Киевке, Беневскому, Заповедному, Преображению. В Михайловском округе нет проезда к Тарасовке из-за размыва объезда моста на третьем километре дороги Ширяевка – Тарасовка...Жители села обеспечены всем необходимым", - говорится в сообщении.Отмечается, что в Анучинском округе из-за перелива нет проезда к селам Скворцово и Веселый, там задействованы лодка и одна единица специальной техники.В Приморье на пятницу и субботу объявили штормовое предупреждение в связи с ожидающимися сильными дождями, выпадением до месячной нормы осадков, подъемом уровня воды в реках до 2,5 метра, выходом рек из берегов и подтоплением низинных территорий. Ожидается штормовой ветер порывами до 22-25 метров в секунду. В пятницу пресс-секретарь Примгидромета Варвара Коридзе рассказала РИА Новости, что почти половина месячной нормы осадков выпало за сутки во Владивостоке - 45,1 миллиметра.
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приморский край, общество, владивосток
Приморский край, Общество, Владивосток
В Приморье десять сел остались без транспортного сообщения после дождя

Десять сел в 4 районах Приморья остались без транспортного сообщения после дождя

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкДождь
Дождь - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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ВЛАДИВОСТОК, 2 мая - РИА Новости. Десять населённых пунктов в четырёх районах Приморья остались без транспортного сообщения после сильного дождя, сообщает министерство ГО и ЧС региона.
Ранее в министерстве ГО и ЧС рассказали РИА Новости, что насыпной мост размыло после ливня в Партизанском округе Приморья, три населённых пункта - Романовский Ключ, Слинкино, Партизан - отрезаны от транспортного сообщения. В соцсетях распространилось видео, как утверждалось, из Партизанского округа. На кадрах видно, как поток воды смывает последнее бревно.
«
"Автомобильное сообщение нарушено с 10 населенными пунктами в Приморье... До схода воды проезда не будет к Киевке, Беневскому, Заповедному, Преображению. В Михайловском округе нет проезда к Тарасовке из-за размыва объезда моста на третьем километре дороги Ширяевка – Тарасовка...Жители села обеспечены всем необходимым", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в Анучинском округе из-за перелива нет проезда к селам Скворцово и Веселый, там задействованы лодка и одна единица специальной техники.
В Приморье на пятницу и субботу объявили штормовое предупреждение в связи с ожидающимися сильными дождями, выпадением до месячной нормы осадков, подъемом уровня воды в реках до 2,5 метра, выходом рек из берегов и подтоплением низинных территорий. Ожидается штормовой ветер порывами до 22-25 метров в секунду. В пятницу пресс-секретарь Примгидромета Варвара Коридзе рассказала РИА Новости, что почти половина месячной нормы осадков выпало за сутки во Владивостоке - 45,1 миллиметра.
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