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В Приморье ливни размыли насыпной мост - РИА Новости, 02.05.2025
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08:26 02.05.2025
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В Приморье ливни размыли насыпной мост
В Приморье ливни размыли насыпной мост - РИА Новости, 02.05.2025
В Приморье ливни размыли насыпной мост
Насыпной мост размыло после ливня в Партизанском округе Приморья, три населённых пункта отрезаны от транспортного сообщения, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 02.05.2025
2025-05-02T08:26:00+03:00
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ВЛАДИВОСТОК, 2 мая - РИА Новости. Насыпной мост размыло после ливня в Партизанском округе Приморья, три населённых пункта отрезаны от транспортного сообщения, сообщил РИА Новости представитель министерства ГО и ЧС региона. Ранее в соцсетях распространилось видео, как утверждалось, из Партизанского округа Приморья. На кадрах видно, как поток воды смывает последнее бревно. "В Партизанском округе, по докладу ЕДДС, на участке автодороги Молчановка - Слинкино размыт насыпной мост, проезда нет в населенные пункты Романовский Ключ, Слинкино, Партизан", - сообщил собеседник агентства. В Приморье на пятницу и субботу объявили штормовое предупреждение в связи с ожидающимися сильными дождями, выпадением до месячной нормы осадков, подъемом уровня воды в реках до 2,5 метра, выходом рек из берегов и подтоплением низинных территорий. Ожидается штормовой ветер порывами до 22-25 метров в секунду.
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В Приморье ливни размыли насыпной мост

В Партизанском округе Приморья размыло насыпной мост после ливня

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЛивень
Ливень - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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ВЛАДИВОСТОК, 2 мая - РИА Новости. Насыпной мост размыло после ливня в Партизанском округе Приморья, три населённых пункта отрезаны от транспортного сообщения, сообщил РИА Новости представитель министерства ГО и ЧС региона.
Ранее в соцсетях распространилось видео, как утверждалось, из Партизанского округа Приморья. На кадрах видно, как поток воды смывает последнее бревно.
«
"В Партизанском округе, по докладу ЕДДС, на участке автодороги Молчановка - Слинкино размыт насыпной мост, проезда нет в населенные пункты Романовский Ключ, Слинкино, Партизан", - сообщил собеседник агентства.
В Приморье на пятницу и субботу объявили штормовое предупреждение в связи с ожидающимися сильными дождями, выпадением до месячной нормы осадков, подъемом уровня воды в реках до 2,5 метра, выходом рек из берегов и подтоплением низинных территорий. Ожидается штормовой ветер порывами до 22-25 метров в секунду.
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