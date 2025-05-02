https://ria.ru/20250502/primore-2014647238.html

В Приморье ливни размыли насыпной мост

В Приморье ливни размыли насыпной мост - РИА Новости, 02.05.2025

В Приморье ливни размыли насыпной мост

Насыпной мост размыло после ливня в Партизанском округе Приморья, три населённых пункта отрезаны от транспортного сообщения, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 02.05.2025

2025-05-02T08:26:00+03:00

2025-05-02T08:26:00+03:00

2025-05-02T08:26:00+03:00

происшествия

приморский край

погода

https://cdnn21.img.ria.ru/images/146572/39/1465723906_0:153:2936:1805_1920x0_80_0_0_6c86123d36066a1eb8c2a6ca1148d40e.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 2 мая - РИА Новости. Насыпной мост размыло после ливня в Партизанском округе Приморья, три населённых пункта отрезаны от транспортного сообщения, сообщил РИА Новости представитель министерства ГО и ЧС региона. Ранее в соцсетях распространилось видео, как утверждалось, из Партизанского округа Приморья. На кадрах видно, как поток воды смывает последнее бревно. "В Партизанском округе, по докладу ЕДДС, на участке автодороги Молчановка - Слинкино размыт насыпной мост, проезда нет в населенные пункты Романовский Ключ, Слинкино, Партизан", - сообщил собеседник агентства. В Приморье на пятницу и субботу объявили штормовое предупреждение в связи с ожидающимися сильными дождями, выпадением до месячной нормы осадков, подъемом уровня воды в реках до 2,5 метра, выходом рек из берегов и подтоплением низинных территорий. Ожидается штормовой ветер порывами до 22-25 метров в секунду.

https://ria.ru/20250420/dagestan-2012334849.html

приморский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, приморский край, погода