Пакистан выступил с предложением по расследованию теракта в Кашмире
Мининформ Пакистана: международный орган может расследовать теракт в Кашмире
Пакистан. Архивное фото
Читать ria.ru в
ИСЛАМАБАД, 2 мая - РИА Новости. Пакистан выразил свое намерение провести прозрачное, беспристрастное расследование теракта в Кашмире, которым может заняться авторитетный международный орган, сообщил РИА Новости министр информации исламской республики Аттаулла Тарар.
«
"Пакистан очень ясно выразил свое намерение провести прозрачное, беспристрастное расследование по этому вопросу. Это может быть на любом международном форуме, на любом заслуживающем доверия форуме", - сказал агентству Тарар.
Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир, которое произошло 22 апреля. Несколько вооруженных людей открыли стрельбу по туристам в долине Байсаран, являющейся популярным туристическим местом. Ответственность за нападение взяла на себя группировка под названием "Фронт сопротивления", связанная с запрещенной в России террористической организацией "Лашкар-и-Тайба"*. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала.
В ответ на атаку террористов индийский премьер Нарендра Моди провел встречу с министром обороны страны, советником премьера по национальной безопасности и главами всех трех видов войск Индии. По итогам заседания Моди, как сообщают источники агентства ПТИ, заявил, что индийские вооруженные силы имеют "полную оперативную свободу" в принятии решений о способе и сроках ответа на теракт в Пахалгаме, и подтвердил национальную решимость нанести сокрушительный удар по терроризму.
Вскоре после публикации слов Моди Тарар объявил, что Индия якобы планирует нанести военный удар по Пакистану в течение ближайших 24-36 часов.
* Террористическая организация, запрещенная в России