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Пакистан выступил с предложением по расследованию теракта в Кашмире - РИА Новости, 02.05.2025
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16:43 02.05.2025
https://ria.ru/20250502/predlozhenie-2014692887.html
Пакистан выступил с предложением по расследованию теракта в Кашмире
Пакистан выступил с предложением по расследованию теракта в Кашмире - РИА Новости, 02.05.2025
Пакистан выступил с предложением по расследованию теракта в Кашмире
Пакистан выразил свое намерение провести прозрачное, беспристрастное расследование теракта в Кашмире, которым может заняться авторитетный международный орган,... РИА Новости, 02.05.2025
2025-05-02T16:43:00+03:00
2025-05-02T16:43:00+03:00
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ИСЛАМАБАД, 2 мая - РИА Новости. Пакистан выразил свое намерение провести прозрачное, беспристрастное расследование теракта в Кашмире, которым может заняться авторитетный международный орган, сообщил РИА Новости министр информации исламской республики Аттаулла Тарар. "Пакистан очень ясно выразил свое намерение провести прозрачное, беспристрастное расследование по этому вопросу. Это может быть на любом международном форуме, на любом заслуживающем доверия форуме", - сказал агентству Тарар. Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир, которое произошло 22 апреля. Несколько вооруженных людей открыли стрельбу по туристам в долине Байсаран, являющейся популярным туристическим местом. Ответственность за нападение взяла на себя группировка под названием "Фронт сопротивления", связанная с запрещенной в России террористической организацией "Лашкар-и-Тайба"*. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. В ответ на атаку террористов индийский премьер Нарендра Моди провел встречу с министром обороны страны, советником премьера по национальной безопасности и главами всех трех видов войск Индии. По итогам заседания Моди, как сообщают источники агентства ПТИ, заявил, что индийские вооруженные силы имеют "полную оперативную свободу" в принятии решений о способе и сроках ответа на теракт в Пахалгаме, и подтвердил национальную решимость нанести сокрушительный удар по терроризму. Вскоре после публикации слов Моди Тарар объявил, что Индия якобы планирует нанести военный удар по Пакистану в течение ближайших 24-36 часов.* Террористическая организация, запрещенная в России
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пакистан, кашмир, индия, нарендра моди, в мире
Пакистан, Кашмир, Индия, Нарендра Моди, В мире
Пакистан выступил с предложением по расследованию теракта в Кашмире

Мининформ Пакистана: международный орган может расследовать теракт в Кашмире

CC BY-SA 4.0 / Fassifarooq / Пакистан
Пакистан - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
CC BY-SA 4.0 / Fassifarooq /
Пакистан. Архивное фото
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ИСЛАМАБАД, 2 мая - РИА Новости. Пакистан выразил свое намерение провести прозрачное, беспристрастное расследование теракта в Кашмире, которым может заняться авторитетный международный орган, сообщил РИА Новости министр информации исламской республики Аттаулла Тарар.
«
"Пакистан очень ясно выразил свое намерение провести прозрачное, беспристрастное расследование по этому вопросу. Это может быть на любом международном форуме, на любом заслуживающем доверия форуме", - сказал агентству Тарар.
Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир, которое произошло 22 апреля. Несколько вооруженных людей открыли стрельбу по туристам в долине Байсаран, являющейся популярным туристическим местом. Ответственность за нападение взяла на себя группировка под названием "Фронт сопротивления", связанная с запрещенной в России террористической организацией "Лашкар-и-Тайба"*. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала.
В ответ на атаку террористов индийский премьер Нарендра Моди провел встречу с министром обороны страны, советником премьера по национальной безопасности и главами всех трех видов войск Индии. По итогам заседания Моди, как сообщают источники агентства ПТИ, заявил, что индийские вооруженные силы имеют "полную оперативную свободу" в принятии решений о способе и сроках ответа на теракт в Пахалгаме, и подтвердил национальную решимость нанести сокрушительный удар по терроризму.
Вскоре после публикации слов Моди Тарар объявил, что Индия якобы планирует нанести военный удар по Пакистану в течение ближайших 24-36 часов.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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ПакистанКашмирИндияНарендра МодиВ мире
 
 
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