https://ria.ru/20250502/prazdniki-2014717153.html

Банкир рассказал, сколько россияне планируют потратить на майские праздники

Банкир рассказал, сколько россияне планируют потратить на майские праздники - РИА Новости, 02.05.2025

Банкир рассказал, сколько россияне планируют потратить на майские праздники

Более 75% россиян планируют потратить на майских праздниках до 20 тысяч рублей, спрос на микрозаймы в этот период ниже, чем в новогодние праздники, сообщил РИА... РИА Новости, 02.05.2025

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Более 75% россиян планируют потратить на майских праздниках до 20 тысяч рублей, спрос на микрозаймы в этот период ниже, чем в новогодние праздники, сообщил РИА Новости генеральный директор финансовой онлайн-платформы Webbankir Андрей Пономарев. "В целом люди не склонны к большим тратам на майские праздники. Например, недавно мы проводили опрос и выяснили, что три четверти россиян (75,5%) планируют бюджет в пределах 20 тысяч рублей", - рассказал Пономарев. При этом, по его словам, только 3,2% россиян готовы к расходам свыше 100 тысяч рублей на майских праздниках. "В отличие от Нового года или 1 сентября, когда многие люди собирают детей в школу, спрос на займы на майские праздники более ровный. В среднем объем выдач в мае на 5-7% превышает показатели апреля, но при этом может ненамного уступать июню", - прокомментировал Пономарев. Отмечается, что средний размер микрозайма в майские праздники также остается стабильным и колеблется от месяца к месяцу в пределах 2-3%. Для займов "до зарплаты" средняя сумма составляет примерно 11 тысяч рублей, для среднесрочных - 42 тысячи рублей.

https://ria.ru/20250501/rossijane-2014605809.html

https://ria.ru/20250430/kredity-2003042476.html

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праздник весны и труда, день победы, день победы. подготовка к празднику, россия, общество, финансы, экономика