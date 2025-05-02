Иерусалимский патриархат призвал православных патриархов к собранию
Иерусалимский патриархат призвал православных патриархов к собранию ради диалога
Православный крест. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Иерусалимский патриархат призвал патриархов православных Церквей к собранию ради диалога.
"Иерусалимский патриархат признает вызовы, боль и разделения, существующие в Европе и во всем мире в это трудное время, и мы обновляем наш призыв к братским обсуждениям, основанным на диалоге и примирении. Иерусалимский патриархат, опираясь на многовековые усилия по примирению и миротворчеству, протягивает руку доброй воли и посредничества нашим братьям-патриархам. Соберемся вместе, чтобы посеять семена мира и исцеления, дабы положить конец страданиям и способствовать оздоровлению православной семьи", – приводит его заявление на русском языке сайт отдела внешних церковных связей Московского патриархата.
В феврале 2020 года в столице Иордании Аммане по инициативе патриарха Иерусалимского Феофила прошла межправославная встреча, в которой приняли участие патриархи Иерусалимский Феофил, Московский Кирилл, Сербский Ириней, глава Церкви Чешских земель и Словакии митрополит Ростислав, а также делегации Румынской и Польской церквей. В свою очередь, Константинопольский патриарх Варфоломей, а также предстоятели Элладской, Кипрской и Албанской церквей отказались от предложения патриарха Феофила собраться для решения проблемы раскола православного мира из-за ситуации на Украине.
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