https://ria.ru/20250502/pravoslavie-2014660427.html

Иерусалимский патриархат призвал православных патриархов к собранию

Иерусалимский патриархат призвал православных патриархов к собранию - РИА Новости, 02.05.2025

Иерусалимский патриархат призвал православных патриархов к собранию

Иерусалимский патриархат призвал патриархов православных Церквей к собранию ради диалога. РИА Новости, 02.05.2025

2025-05-02T10:59:00+03:00

2025-05-02T10:59:00+03:00

2025-05-02T10:59:00+03:00

религия

европа

иордания

амман (город)

московский патриархат

православие

русская православная церковь

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МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Иерусалимский патриархат призвал патриархов православных Церквей к собранию ради диалога. "Иерусалимский патриархат признает вызовы, боль и разделения, существующие в Европе и во всем мире в это трудное время, и мы обновляем наш призыв к братским обсуждениям, основанным на диалоге и примирении. Иерусалимский патриархат, опираясь на многовековые усилия по примирению и миротворчеству, протягивает руку доброй воли и посредничества нашим братьям-патриархам. Соберемся вместе, чтобы посеять семена мира и исцеления, дабы положить конец страданиям и способствовать оздоровлению православной семьи", – приводит его заявление на русском языке сайт отдела внешних церковных связей Московского патриархата. В феврале 2020 года в столице Иордании Аммане по инициативе патриарха Иерусалимского Феофила прошла межправославная встреча, в которой приняли участие патриархи Иерусалимский Феофил, Московский Кирилл, Сербский Ириней, глава Церкви Чешских земель и Словакии митрополит Ростислав, а также делегации Румынской и Польской церквей. В свою очередь, Константинопольский патриарх Варфоломей, а также предстоятели Элладской, Кипрской и Албанской церквей отказались от предложения патриарха Феофила собраться для решения проблемы раскола православного мира из-за ситуации на Украине.

https://ria.ru/20240913/patriarkh-1972477477.html

европа

иордания

амман (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

европа, иордания, амман (город), московский патриархат, православие, русская православная церковь