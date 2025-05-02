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В России потушили 57 природных пожаров за сутки - РИА Новости, 02.05.2025
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09:24 02.05.2025
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В России потушили 57 природных пожаров за сутки
В России потушили 57 природных пожаров за сутки - РИА Новости, 02.05.2025
В России потушили 57 природных пожаров за сутки
Лесопожарные службы за минувшие сутки потушили на всей территории России 57 природных пожаров на площади 30 597 гектаров, сообщает Авиалесоохрана. РИА Новости, 02.05.2025
2025-05-02T09:24:00+03:00
2025-05-02T09:24:00+03:00
происшествия
россия
забайкальский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
база охраны лесов "авиалесоохрана"
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Лесопожарные службы за минувшие сутки потушили на всей территории России 57 природных пожаров на площади 30 597 гектаров, сообщает Авиалесоохрана. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства... в России лесопожарными службами и привлеченными лицами ликвидировано 57 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 30 597 гектаров", - говорится в сообщении. К полуночи пятницы на территории РФ был 31 лесной пожар на площади 340 320 гектаров, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Забайкальском крае - там действовало 19 пожаров на 296 979 гектаров.
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россия
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происшествия, россия, забайкальский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), база охраны лесов "авиалесоохрана"
Происшествия, Россия, Забайкальский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), База охраны лесов "Авиалесоохрана"
В России потушили 57 природных пожаров за сутки

Авиалесоохрана: в РФ за сутки потушили 57 природных пожаров на площади 30 597 га

© РИА Новости / Сергей СтроителевТушение природных пожаров
Тушение природных пожаров - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
© РИА Новости / Сергей Строителев
Тушение природных пожаров. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Лесопожарные службы за минувшие сутки потушили на всей территории России 57 природных пожаров на площади 30 597 гектаров, сообщает Авиалесоохрана.
"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства... в России лесопожарными службами и привлеченными лицами ликвидировано 57 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 30 597 гектаров", - говорится в сообщении.
К полуночи пятницы на территории РФ был 31 лесной пожар на площади 340 320 гектаров, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Забайкальском крае - там действовало 19 пожаров на 296 979 гектаров.
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ПроисшествияРоссияЗабайкальский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)База охраны лесов "Авиалесоохрана"
 
 
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