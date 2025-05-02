https://ria.ru/20250502/pozhar-2014693082.html

В Махачкале локализовали пожар в здании Дагпотребсоюза

В Махачкале локализовали пожар в здании Дагпотребсоюза - РИА Новости, 02.05.2025

В Махачкале локализовали пожар в здании Дагпотребсоюза

Пожар в здании Дагпотребсоюза в Махачкале локализован на площади 300 "квадратов", жертв и пострадавших нет, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС... РИА Новости, 02.05.2025

2025-05-02T16:47:00+03:00

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МАХАЧКАЛА, 2 мая - РИА Новости. Пожар в здании Дагпотребсоюза в Махачкале локализован на площади 300 "квадратов", жертв и пострадавших нет, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.В пятницу в Махачкале загорелась крыша четырехэтажного здания Дагестанского союза потребительских обществ.Ведомство отмечает, что по прибытии первых пожарных расчетов к месту происшествия было установлено, что горит кровля здания, площадь возгорания - 300 "квадратов"."Пожар локализован на площади 300 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет", – говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250502/pozhar--2014685301.html

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Пожар в здании Дагестанского союза потребительских обществ в Махачкале Здание Дагестанского союза потребительских обществ горит в Махачкале, сообщило республиканское МЧС. 2025-05-02T16:47 true PT0M10S

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происшествия, махачкала, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия