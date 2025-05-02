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В Махачкале локализовали пожар в здании Дагпотребсоюза - РИА Новости, 02.05.2025
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16:47 02.05.2025 (обновлено: 16:59 02.05.2025)
https://ria.ru/20250502/pozhar-2014693082.html
В Махачкале локализовали пожар в здании Дагпотребсоюза
В Махачкале локализовали пожар в здании Дагпотребсоюза - РИА Новости, 02.05.2025
В Махачкале локализовали пожар в здании Дагпотребсоюза
Пожар в здании Дагпотребсоюза в Махачкале локализован на площади 300 "квадратов", жертв и пострадавших нет, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС... РИА Новости, 02.05.2025
2025-05-02T16:47:00+03:00
2025-05-02T16:59:00+03:00
происшествия
махачкала
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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МАХАЧКАЛА, 2 мая - РИА Новости. Пожар в здании Дагпотребсоюза в Махачкале локализован на площади 300 "квадратов", жертв и пострадавших нет, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.В пятницу в Махачкале загорелась крыша четырехэтажного здания Дагестанского союза потребительских обществ.Ведомство отмечает, что по прибытии первых пожарных расчетов к месту происшествия было установлено, что горит кровля здания, площадь возгорания - 300 "квадратов"."Пожар локализован на площади 300 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет", – говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250502/pozhar--2014685301.html
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Пожар в здании Дагестанского союза потребительских обществ в Махачкале
Здание Дагестанского союза потребительских обществ горит в Махачкале, сообщило республиканское МЧС.
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происшествия, махачкала, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Махачкала, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
В Махачкале локализовали пожар в здании Дагпотребсоюза

МЧС России: пожар в здании Дагпотребсоюза в Махачкале локализовали

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МАХАЧКАЛА, 2 мая - РИА Новости. Пожар в здании Дагпотребсоюза в Махачкале локализован на площади 300 "квадратов", жертв и пострадавших нет, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.
В пятницу в Махачкале загорелась крыша четырехэтажного здания Дагестанского союза потребительских обществ.
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Ведомство отмечает, что по прибытии первых пожарных расчетов к месту происшествия было установлено, что горит кровля здания, площадь возгорания - 300 "квадратов".
"Пожар локализован на площади 300 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет", – говорится в сообщении.
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ПроисшествияМахачкалаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Россия
 
 
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