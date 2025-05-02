https://ria.ru/20250502/pozhar-2014645319.html
В Ингушетии потушили пожар на рынке
В Ингушетии потушили пожар на рынке - РИА Новости, 02.05.2025
В Ингушетии потушили пожар на рынке
Пожар на рынке в городе Сунжа в Ингушетии полностью потушен, сообщила мэрия. РИА Новости, 02.05.2025
2025-05-02T07:49:00+03:00
2025-05-02T07:49:00+03:00
2025-05-02T07:49:00+03:00
происшествия
махмуд-али калиматов
магомед евлоев
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НАЛЬЧИК, 2 мая - РИА Новости. Пожар на рынке в городе Сунжа в Ингушетии полностью потушен, сообщила мэрия. В ночь на пятницу на рынке в Сунже загорелись павильоны, площадь пожара, как сообщали РИА Новости в экстренных службах, составляла около 1,1 тысячи квадратных метров. Погибших и пострадавших, предварительно, не было. Позже мэрия города сообщила, что площадь возгорания превысила 1,2 тысячи квадратных метров. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов поручил первому вице-премьеру правительства региона Магомеду Евлоеву выехать на место происшествия. По данным мэрии, пожар был успешно локализован. Евлоев сообщил, что в результате пожара пострадал один человек. "Пожар локализован в 2.42, ликвидирован в 3.28", - говорится в сообщении. Администрация города поблагодарила все службы за оперативные действия.
https://ria.ru/20250502/pozhar-2014635185.html
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происшествия, махмуд-али калиматов, магомед евлоев
Происшествия, Махмуд-Али Калиматов, Магомед Евлоев
В Ингушетии потушили пожар на рынке
Пожар на рынке в Сунже в Ингушетии потушили