https://ria.ru/20250502/pozhar-2014645319.html

В Ингушетии потушили пожар на рынке

В Ингушетии потушили пожар на рынке - РИА Новости, 02.05.2025

В Ингушетии потушили пожар на рынке

Пожар на рынке в городе Сунжа в Ингушетии полностью потушен, сообщила мэрия. РИА Новости, 02.05.2025

2025-05-02T07:49:00+03:00

2025-05-02T07:49:00+03:00

2025-05-02T07:49:00+03:00

происшествия

махмуд-али калиматов

магомед евлоев

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НАЛЬЧИК, 2 мая - РИА Новости. Пожар на рынке в городе Сунжа в Ингушетии полностью потушен, сообщила мэрия. В ночь на пятницу на рынке в Сунже загорелись павильоны, площадь пожара, как сообщали РИА Новости в экстренных службах, составляла около 1,1 тысячи квадратных метров. Погибших и пострадавших, предварительно, не было. Позже мэрия города сообщила, что площадь возгорания превысила 1,2 тысячи квадратных метров. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов поручил первому вице-премьеру правительства региона Магомеду Евлоеву выехать на место происшествия. По данным мэрии, пожар был успешно локализован. Евлоев сообщил, что в результате пожара пострадал один человек. "Пожар локализован в 2.42, ликвидирован в 3.28", - говорится в сообщении. Администрация города поблагодарила все службы за оперативные действия.

https://ria.ru/20250502/pozhar-2014635185.html

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2025

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, махмуд-али калиматов, магомед евлоев