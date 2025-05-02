https://ria.ru/20250502/pozhar-2014635185.html

При пожаре на рынке в Ингушетии пострадал человек

При пожаре на рынке в Ингушетии пострадал человек - РИА Новости, 02.05.2025

При пожаре на рынке в Ингушетии пострадал человек

Один человек пострадал в результате пожара в городе Сунжа в Ингушетии, где горит рынок на площади более чем 1 тысяча квадратных метров, сообщил вице-премьер... РИА Новости, 02.05.2025

2025-05-02T02:59:00+03:00

2025-05-02T02:59:00+03:00

2025-05-02T03:06:00+03:00

республика ингушетия

происшествия

махмуд-али калиматов

магомед евлоев

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НАЛЬЧИК, 2 мая - РИА Новости. Один человек пострадал в результате пожара в городе Сунжа в Ингушетии, где горит рынок на площади более чем 1 тысяча квадратных метров, сообщил вице-премьер правительства региона Магомед Евлоев.В ночь на пятницу на рынке в Сунже загорелись павильоны, площадь пожара, как сообщали РИА Новости в экстренных службах, составляла около 1,1 тысячи квадратных метров. Погибших и пострадавших, предварительно, не было. Позже мэрия города сообщила, что площадь возгорания превысила 1,2 тысячи квадратных метров. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов поручил первому вице-премьеру правительства региона Магомеду Евлоеву выехать на место происшествия. По данным мэрии, пожар был успешно локализован."К сожалению, у нас есть один пострадавший… Все необходимые силы и средства стянуты, принимаются все необходимые меры, пожар окольцован, сотрудники ГУМЧС проводят всю необходимую работу", - сказал Евлоев в видео, опубликованном в Telegram-канале мэрии Сунжи.По его словам, в тушении пожара задействованы 54 человека и 14 единиц техники.

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республика ингушетия

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республика ингушетия, происшествия, махмуд-али калиматов, магомед евлоев