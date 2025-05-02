Рейтинг@Mail.ru
При пожаре на рынке в Ингушетии пострадал человек - РИА Новости, 02.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:59 02.05.2025 (обновлено: 03:06 02.05.2025)
https://ria.ru/20250502/pozhar-2014635185.html
При пожаре на рынке в Ингушетии пострадал человек
При пожаре на рынке в Ингушетии пострадал человек - РИА Новости, 02.05.2025
При пожаре на рынке в Ингушетии пострадал человек
Один человек пострадал в результате пожара в городе Сунжа в Ингушетии, где горит рынок на площади более чем 1 тысяча квадратных метров, сообщил вице-премьер... РИА Новости, 02.05.2025
2025-05-02T02:59:00+03:00
2025-05-02T03:06:00+03:00
республика ингушетия
происшествия
махмуд-али калиматов
магомед евлоев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990498482_0:120:3077:1851_1920x0_80_0_0_1b2a51c769debeafb373fa427bfeee18.jpg
НАЛЬЧИК, 2 мая - РИА Новости. Один человек пострадал в результате пожара в городе Сунжа в Ингушетии, где горит рынок на площади более чем 1 тысяча квадратных метров, сообщил вице-премьер правительства региона Магомед Евлоев.В ночь на пятницу на рынке в Сунже загорелись павильоны, площадь пожара, как сообщали РИА Новости в экстренных службах, составляла около 1,1 тысячи квадратных метров. Погибших и пострадавших, предварительно, не было. Позже мэрия города сообщила, что площадь возгорания превысила 1,2 тысячи квадратных метров. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов поручил первому вице-премьеру правительства региона Магомеду Евлоеву выехать на место происшествия. По данным мэрии, пожар был успешно локализован."К сожалению, у нас есть один пострадавший… Все необходимые силы и средства стянуты, принимаются все необходимые меры, пожар окольцован, сотрудники ГУМЧС проводят всю необходимую работу", - сказал Евлоев в видео, опубликованном в Telegram-канале мэрии Сунжи.По его словам, в тушении пожара задействованы 54 человека и 14 единиц техники.
https://ria.ru/20250502/proverka-2014634598.html
республика ингушетия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990498482_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_01566565add48f374581e68af45d49a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
республика ингушетия, происшествия, махмуд-али калиматов, магомед евлоев
Республика Ингушетия, Происшествия, Махмуд-Али Калиматов, Магомед Евлоев
При пожаре на рынке в Ингушетии пострадал человек

При пожаре на рынке в Сунже в Ингушетии пострадал человек

© РИА Новости / Алексей СухоруковМедик около автомобиля скорой медицинской помощи
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
НАЛЬЧИК, 2 мая - РИА Новости. Один человек пострадал в результате пожара в городе Сунжа в Ингушетии, где горит рынок на площади более чем 1 тысяча квадратных метров, сообщил вице-премьер правительства региона Магомед Евлоев.
В ночь на пятницу на рынке в Сунже загорелись павильоны, площадь пожара, как сообщали РИА Новости в экстренных службах, составляла около 1,1 тысячи квадратных метров. Погибших и пострадавших, предварительно, не было. Позже мэрия города сообщила, что площадь возгорания превысила 1,2 тысячи квадратных метров. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов поручил первому вице-премьеру правительства региона Магомеду Евлоеву выехать на место происшествия. По данным мэрии, пожар был успешно локализован.
"К сожалению, у нас есть один пострадавший… Все необходимые силы и средства стянуты, принимаются все необходимые меры, пожар окольцован, сотрудники ГУМЧС проводят всю необходимую работу", - сказал Евлоев в видео, опубликованном в Telegram-канале мэрии Сунжи.
По его словам, в тушении пожара задействованы 54 человека и 14 единиц техники.
Автомобиль Прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
По факту пожара на рынке в Ингушетии организовали проверку
02:35
 
Республика ИнгушетияПроисшествияМахмуд-Али КалиматовМагомед Евлоев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала