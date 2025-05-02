https://ria.ru/20250502/pozhar-2014634317.html

На рынке в Ингушетии локализовали пожар

На рынке в Ингушетии локализовали пожар - РИА Новости, 02.05.2025

На рынке в Ингушетии локализовали пожар

Пожар в городе Сунжа в Ингушетии, где горит рынок на площади более чем 1 тысяча квадратных метров, локализован, сообщила администрация города. РИА Новости, 02.05.2025

2025-05-02T02:34:00+03:00

2025-05-02T02:34:00+03:00

2025-05-02T02:34:00+03:00

происшествия

махмуд-али калиматов

магомед евлоев

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НАЛЬЧИК, 2 мая - РИА Новости. Пожар в городе Сунжа в Ингушетии, где горит рынок на площади более чем 1 тысяча квадратных метров, локализован, сообщила администрация города. В ночь на пятницу на рынке в Сунже загорелись павильоны, площадь пожара, как сообщали РИА Новости в экстренных службах, составляла около 1,1 тысячи квадратных метров. Погибших и пострадавших, предварительно, не было. Позже мэрия города сообщила, что площадь возгорания превысила 1,2 тысячи квадратных метров. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов поручил первому вице-премьеру правительства региона Магомеду Евлоеву выехать на место происшествия. "Пожар в Сунже успешно локализован, и его дальнейшее распространение приостановлено. Пожарные и экстренные службы продолжают работать на месте, чтобы полностью ликвидировать огонь и предотвратить повторное возгорание", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250502/pozhar-2014633486.html

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2025

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, махмуд-али калиматов, магомед евлоев