https://ria.ru/20250502/pozhar-2014634317.html
На рынке в Ингушетии локализовали пожар
На рынке в Ингушетии локализовали пожар - РИА Новости, 02.05.2025
На рынке в Ингушетии локализовали пожар
Пожар в городе Сунжа в Ингушетии, где горит рынок на площади более чем 1 тысяча квадратных метров, локализован, сообщила администрация города. РИА Новости, 02.05.2025
2025-05-02T02:34:00+03:00
2025-05-02T02:34:00+03:00
2025-05-02T02:34:00+03:00
происшествия
махмуд-али калиматов
магомед евлоев
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НАЛЬЧИК, 2 мая - РИА Новости. Пожар в городе Сунжа в Ингушетии, где горит рынок на площади более чем 1 тысяча квадратных метров, локализован, сообщила администрация города. В ночь на пятницу на рынке в Сунже загорелись павильоны, площадь пожара, как сообщали РИА Новости в экстренных службах, составляла около 1,1 тысячи квадратных метров. Погибших и пострадавших, предварительно, не было. Позже мэрия города сообщила, что площадь возгорания превысила 1,2 тысячи квадратных метров. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов поручил первому вице-премьеру правительства региона Магомеду Евлоеву выехать на место происшествия. "Пожар в Сунже успешно локализован, и его дальнейшее распространение приостановлено. Пожарные и экстренные службы продолжают работать на месте, чтобы полностью ликвидировать огонь и предотвратить повторное возгорание", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250502/pozhar-2014633486.html
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происшествия, махмуд-али калиматов, магомед евлоев
Происшествия, Махмуд-Али Калиматов, Магомед Евлоев
На рынке в Ингушетии локализовали пожар
На рынке в Сунже в Ингушетии локализовали пожар