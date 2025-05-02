https://ria.ru/20250502/pozhar--2014685301.html

В Забайкалье вспыхнул лесной пожар на площади 1,9 тысячи гектаров

В Забайкалье вспыхнул лесной пожар на площади 1,9 тысячи гектаров - РИА Новости, 02.05.2025

В Забайкалье вспыхнул лесной пожар на площади 1,9 тысячи гектаров

Природный пожар на площади 1,9 тысячи гектаров тушат в двух километрах от села Укурик в Забайкальском крае, пожарные сдерживают распространение огня в сторону... РИА Новости, 02.05.2025

2025-05-02T15:23:00+03:00

2025-05-02T15:23:00+03:00

2025-05-02T15:23:00+03:00

забайкальский край

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

следственный комитет россии (ск рф)

ил-76

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 2 мая - РИА Новости. Природный пожар на площади 1,9 тысячи гектаров тушат в двух километрах от села Укурик в Забайкальском крае, пожарные сдерживают распространение огня в сторону населенных пунктов, сообщает МЧС России. "Экипажи ведомственных самолетов Ил-76 борются с очагами в двух километрах от села Укурик. Огнем охвачено 1,9 тысячи гектаров. Уже сброшено 168 тонн воды за четыре раза... На месте наземная группировка МЧС России сдерживает распространение огня в сторону населенных пунктов", - говорится в сообщении Тelegram-канала МЧС РФ. В тушении задействованы 860 специалистов и порядка 200 единиц техники, информирует ведомство. Ранее СК РФ по Забайкальскому краю возбудил три уголовных дела о халатности после распространения лесных пожаров на дома. Федеральный режим ЧС в Забайкалье введен 23 апреля, при этом в лесах края с 7 апреля действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера на фоне природных пожаров.

https://ria.ru/20250502/politsiya-2014684822.html

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забайкальский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), ил-76, происшествия