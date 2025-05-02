https://ria.ru/20250502/pozhar--2014685301.html
В Забайкалье вспыхнул лесной пожар на площади 1,9 тысячи гектаров
В Забайкалье вспыхнул лесной пожар на площади 1,9 тысячи гектаров - РИА Новости, 02.05.2025
В Забайкалье вспыхнул лесной пожар на площади 1,9 тысячи гектаров
Природный пожар на площади 1,9 тысячи гектаров тушат в двух километрах от села Укурик в Забайкальском крае, пожарные сдерживают распространение огня в сторону... РИА Новости, 02.05.2025
2025-05-02T15:23:00+03:00
2025-05-02T15:23:00+03:00
2025-05-02T15:23:00+03:00
забайкальский край
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
ил-76
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2002947740_0:130:3178:1918_1920x0_80_0_0_a08a4749a89c5c0c60d225da88e60f0e.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 2 мая - РИА Новости. Природный пожар на площади 1,9 тысячи гектаров тушат в двух километрах от села Укурик в Забайкальском крае, пожарные сдерживают распространение огня в сторону населенных пунктов, сообщает МЧС России. "Экипажи ведомственных самолетов Ил-76 борются с очагами в двух километрах от села Укурик. Огнем охвачено 1,9 тысячи гектаров. Уже сброшено 168 тонн воды за четыре раза... На месте наземная группировка МЧС России сдерживает распространение огня в сторону населенных пунктов", - говорится в сообщении Тelegram-канала МЧС РФ. В тушении задействованы 860 специалистов и порядка 200 единиц техники, информирует ведомство. Ранее СК РФ по Забайкальскому краю возбудил три уголовных дела о халатности после распространения лесных пожаров на дома. Федеральный режим ЧС в Забайкалье введен 23 апреля, при этом в лесах края с 7 апреля действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера на фоне природных пожаров.
https://ria.ru/20250502/politsiya-2014684822.html
забайкальский край
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2002947740_224:0:2955:2048_1920x0_80_0_0_93bde0f9a6998f2677625d291f712a69.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
забайкальский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), ил-76, происшествия
Забайкальский край, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ), Ил-76, Происшествия
В Забайкалье вспыхнул лесной пожар на площади 1,9 тысячи гектаров
МЧС России: в Забайкалье вспыхнул лесной пожар на площади 1,9 тысячи гектаров