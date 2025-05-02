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В Забайкалье вспыхнул лесной пожар на площади 1,9 тысячи гектаров - РИА Новости, 02.05.2025
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15:23 02.05.2025
https://ria.ru/20250502/pozhar--2014685301.html
В Забайкалье вспыхнул лесной пожар на площади 1,9 тысячи гектаров
В Забайкалье вспыхнул лесной пожар на площади 1,9 тысячи гектаров - РИА Новости, 02.05.2025
В Забайкалье вспыхнул лесной пожар на площади 1,9 тысячи гектаров
Природный пожар на площади 1,9 тысячи гектаров тушат в двух километрах от села Укурик в Забайкальском крае, пожарные сдерживают распространение огня в сторону... РИА Новости, 02.05.2025
2025-05-02T15:23:00+03:00
2025-05-02T15:23:00+03:00
забайкальский край
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
ил-76
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 2 мая - РИА Новости. Природный пожар на площади 1,9 тысячи гектаров тушат в двух километрах от села Укурик в Забайкальском крае, пожарные сдерживают распространение огня в сторону населенных пунктов, сообщает МЧС России. "Экипажи ведомственных самолетов Ил-76 борются с очагами в двух километрах от села Укурик. Огнем охвачено 1,9 тысячи гектаров. Уже сброшено 168 тонн воды за четыре раза... На месте наземная группировка МЧС России сдерживает распространение огня в сторону населенных пунктов", - говорится в сообщении Тelegram-канала МЧС РФ. В тушении задействованы 860 специалистов и порядка 200 единиц техники, информирует ведомство. Ранее СК РФ по Забайкальскому краю возбудил три уголовных дела о халатности после распространения лесных пожаров на дома. Федеральный режим ЧС в Забайкалье введен 23 апреля, при этом в лесах края с 7 апреля действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера на фоне природных пожаров.
https://ria.ru/20250502/politsiya-2014684822.html
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забайкальский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), ил-76, происшествия
Забайкальский край, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ), Ил-76, Происшествия
В Забайкалье вспыхнул лесной пожар на площади 1,9 тысячи гектаров

МЧС России: в Забайкалье вспыхнул лесной пожар на площади 1,9 тысячи гектаров

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкПоследствия природных пожаров
Последствия природных пожаров - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Последствия природных пожаров . Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 2 мая - РИА Новости. Природный пожар на площади 1,9 тысячи гектаров тушат в двух километрах от села Укурик в Забайкальском крае, пожарные сдерживают распространение огня в сторону населенных пунктов, сообщает МЧС России.
«
"Экипажи ведомственных самолетов Ил-76 борются с очагами в двух километрах от села Укурик. Огнем охвачено 1,9 тысячи гектаров. Уже сброшено 168 тонн воды за четыре раза... На месте наземная группировка МЧС России сдерживает распространение огня в сторону населенных пунктов", - говорится в сообщении Тelegram-канала МЧС РФ.
В тушении задействованы 860 специалистов и порядка 200 единиц техники, информирует ведомство.
Ранее СК РФ по Забайкальскому краю возбудил три уголовных дела о халатности после распространения лесных пожаров на дома.
Федеральный режим ЧС в Забайкалье введен 23 апреля, при этом в лесах края с 7 апреля действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера на фоне природных пожаров.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
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Вчера, 15:20
 
Забайкальский крайРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Следственный комитет России (СК РФ)Ил-76Происшествия
 
 
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