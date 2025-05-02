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В Нидерландах сообщили об отмене рекордного числа грузоперевозок в США - РИА Новости, 02.05.2025
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17:14 02.05.2025 (обновлено: 17:49 02.05.2025)
https://ria.ru/20250502/poshliny-2014696977.html
В Нидерландах сообщили об отмене рекордного числа грузоперевозок в США
В Нидерландах сообщили об отмене рекордного числа грузоперевозок в США - РИА Новости, 02.05.2025
В Нидерландах сообщили об отмене рекордного числа грузоперевозок в США
Грузоперевозки со всего мира в США сталкиваются со сбоями и отменяются из-за американских пошлин, сообщила РИА Новости пресс-секретарь нидерландской... РИА Новости, 02.05.2025
2025-05-02T17:14:00+03:00
2025-05-02T17:49:00+03:00
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нидерланды
экономика
введение трампом пошлин на импорт
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ГААГА, 2 мая — РИА Новости. Грузоперевозки со всего мира в США сталкиваются со сбоями и отменяются из-за американских пошлин, сообщила РИА Новости пресс-секретарь нидерландской бизнес-ассоциации по торговле и логистике Evofenedex Ренате Вейменга."Сейчас мы видим 80 контейнеровозов по всему миру, которые либо изменили, либо отменили свои маршруты. Это составляет 20% от общего числа грузовых судов. Для сравнения: в разгар кризиса COVID-19 это число составляло 50. Влияние на мировые перевозки и торговлю уже значительное, и мы не исключаем дальнейших сбоев в ближайшие недели", — процитировала она политического советника ассоциации Каспара Рураде.В ассоциации отметили, что последствия пошлин пока трудно оценить, но отмена или изменение маршрута напрямую влияет на надежность поставок для предприятий."Рекордное число отмененных и измененных маршрутов грузоперевозок вызывает тревогу", — считает политический советник Evofenedex.Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных пошлин" на импорт из других стран. Их базовая ставка — десять процентов, для 57 государств с 9 апреля заработали повышенные тарифы, которые рассчитали исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной, чтобы вместо дефицита был баланс. Вскоре американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для них будут действовать базовые импортные пошлины в десять процентов.После нескольких шагов в торговой войне взаимные пошлины США и Китая достигли 125 процентов. Кроме того, у Вашингтона есть еще тариф в 20 процентов для Пекина, введенный из-за обвинений в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.
https://ria.ru/20250429/tramp-2013958669.html
https://ria.ru/20250426/tramp-2013637271.html
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сша, нидерланды, экономика, введение трампом пошлин на импорт, китай
США, Нидерланды, Экономика, Введение Трампом пошлин на импорт, Китай
В Нидерландах сообщили об отмене рекордного числа грузоперевозок в США

Evofenedex заявила об отмене рекордного числа грузоперевозок в США из-за пошлин

© AP Photo / Stephen B. MortonРазгрузка судна-контейнеровоза в американском порту Саванна
Разгрузка судна-контейнеровоза в американском порту Саванна - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
© AP Photo / Stephen B. Morton
Разгрузка судна-контейнеровоза в американском порту Саванна. Архивное фото
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ГААГА, 2 мая — РИА Новости. Грузоперевозки со всего мира в США сталкиваются со сбоями и отменяются из-за американских пошлин, сообщила РИА Новости пресс-секретарь нидерландской бизнес-ассоциации по торговле и логистике Evofenedex Ренате Вейменга.
"Сейчас мы видим 80 контейнеровозов по всему миру, которые либо изменили, либо отменили свои маршруты. Это составляет 20% от общего числа грузовых судов. Для сравнения: в разгар кризиса COVID-19 это число составляло 50. Влияние на мировые перевозки и торговлю уже значительное, и мы не исключаем дальнейших сбоев в ближайшие недели", — процитировала она политического советника ассоциации Каспара Рураде.
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В ассоциации отметили, что последствия пошлин пока трудно оценить, но отмена или изменение маршрута напрямую влияет на надежность поставок для предприятий.
"Рекордное число отмененных и измененных маршрутов грузоперевозок вызывает тревогу", — считает политический советник Evofenedex.
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После нескольких шагов в торговой войне взаимные пошлины США и Китая достигли 125 процентов. Кроме того, у Вашингтона есть еще тариф в 20 процентов для Пекина, введенный из-за обвинений в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.
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