https://ria.ru/20250502/poshliny-2014696977.html

В Нидерландах сообщили об отмене рекордного числа грузоперевозок в США

В Нидерландах сообщили об отмене рекордного числа грузоперевозок в США - РИА Новости, 02.05.2025

В Нидерландах сообщили об отмене рекордного числа грузоперевозок в США

Грузоперевозки со всего мира в США сталкиваются со сбоями и отменяются из-за американских пошлин, сообщила РИА Новости пресс-секретарь нидерландской... РИА Новости, 02.05.2025

2025-05-02T17:14:00+03:00

2025-05-02T17:14:00+03:00

2025-05-02T17:49:00+03:00

сша

нидерланды

экономика

введение трампом пошлин на импорт

китай

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152407/73/1524077372_0:0:2700:1519_1920x0_80_0_0_fcd387b87c263d060b08a5a7620a9071.jpg

ГААГА, 2 мая — РИА Новости. Грузоперевозки со всего мира в США сталкиваются со сбоями и отменяются из-за американских пошлин, сообщила РИА Новости пресс-секретарь нидерландской бизнес-ассоциации по торговле и логистике Evofenedex Ренате Вейменга."Сейчас мы видим 80 контейнеровозов по всему миру, которые либо изменили, либо отменили свои маршруты. Это составляет 20% от общего числа грузовых судов. Для сравнения: в разгар кризиса COVID-19 это число составляло 50. Влияние на мировые перевозки и торговлю уже значительное, и мы не исключаем дальнейших сбоев в ближайшие недели", — процитировала она политического советника ассоциации Каспара Рураде.В ассоциации отметили, что последствия пошлин пока трудно оценить, но отмена или изменение маршрута напрямую влияет на надежность поставок для предприятий."Рекордное число отмененных и измененных маршрутов грузоперевозок вызывает тревогу", — считает политический советник Evofenedex.Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных пошлин" на импорт из других стран. Их базовая ставка — десять процентов, для 57 государств с 9 апреля заработали повышенные тарифы, которые рассчитали исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной, чтобы вместо дефицита был баланс. Вскоре американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для них будут действовать базовые импортные пошлины в десять процентов.После нескольких шагов в торговой войне взаимные пошлины США и Китая достигли 125 процентов. Кроме того, у Вашингтона есть еще тариф в 20 процентов для Пекина, введенный из-за обвинений в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.

https://ria.ru/20250429/tramp-2013958669.html

https://ria.ru/20250426/tramp-2013637271.html

https://ria.ru/20250409/tramp-2010026156.html

сша

нидерланды

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

сша, нидерланды, экономика, введение трампом пошлин на импорт, китай