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Польша начала новую операцию по защите неба над Балтийским морем
Польша начала новую операцию по защите неба над Балтийским морем - РИА Новости, 02.05.2025
Польша начала новую операцию по защите неба над Балтийским морем
Польша начала новую операцию по укреплению защиты неба над Балтийским морем, заявил вице-премьер и министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш на... РИА Новости, 02.05.2025
2025-05-02T23:01:00+03:00
2025-05-02T23:01:00+03:00
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ВАРШАВА, 2 мая - РИА Новости. Польша начала новую операцию по укреплению защиты неба над Балтийским морем, заявил вице-премьер и министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш на церемонии в Президентском дворце. "Начальник Генерального штаба, оперативный командующий запланировали и реализовали на прошлой неделе новую миссию - операцию, связанную с безопасностью в воздушном пространстве, особенно над Балтийским морем. Были задействованы новые силы и ресурсы в виде патрульных миссий самолетов и вертолетов", - сказал министр. По его словам, "это ответ на угрозы", с которыми сталкивается Польша, страны Северной Европы и Балтии. В частности, по утверждению министра, эти меры принимаются в ответ на якобы имевшее место нарушение польского воздушного пространства российской авиацией. В настоящее время в Балтийском море уже проходит военно-морская операция Baltic Sentry, в которой участвуют флоты различных стран НАТО - ее главная цель - защита критической инфраструктуры Балтики от диверсий. Польские ВМС также проводят операцию Zatoka, целью которой является мониторинг и обеспечение безопасности объектов в польском Балтийском море. Кроме того, военно-воздушные силы стран НАТО участвуют в защите воздушного пространства региона, принимая участие в постоянной миссии Baltic Air Policing, в рамках которой отдельные страны-союзники выделяют свои самолеты для защиты воздушного пространства Литвы, Латвии и Эстонии, не имеющих собственных боевых самолетов. Помимо польских самолетов МиГ-29, на польской авиабазе в Мальборке в настоящее время базируются самолеты Eurofighter из Великобритании, а также шведские истребители Gripen, которые участвуют в патрулировании границы с российской Калининградской областью и реагировании на инциденты.
https://ria.ru/20250227/finlyandiya-2001994524.html
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в мире, балтийское море, польша, балтия, владислав косиняк-камыш , нато
В мире, Балтийское море, Польша, Балтия, Владислав Косиняк-Камыш , НАТО
Польша начала новую операцию по защите неба над Балтийским морем
Министр обороны Косиняк-Камыш: Польша усилила защиту неба над Балтийским морем