https://ria.ru/20250502/politsiya-2014715500.html
Полиция назвала наезд на людей в Штутгарте несчастным случаем
Полиция назвала наезд на людей в Штутгарте несчастным случаем - РИА Новости, 02.05.2025
Полиция назвала наезд на людей в Штутгарте несчастным случаем
Полиция считает, что наезд на людей в Штутгарте был несчастным случаем, на данный момент ничего не указывает на теракт, информирует ведомство. РИА Новости, 02.05.2025
2025-05-02T21:25:00+03:00
2025-05-02T21:25:00+03:00
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Полиция считает, что наезд на людей в Штутгарте был несчастным случаем, на данный момент ничего не указывает на теракт, информирует ведомство."По результатам текущего расследования и основываясь на имеющейся на данный момент информации, наши задействованные в операции у станции Olgaeck коллеги исходят из того, что это был трагический несчастный случай на транспорте. Сейчас нет указаний на теракт или предумышленное преступление", - говорится в сообщении полиции в соцсети X.Ранее полиция заявляла, что число пострадавших в результате наезда автомобиля на людей в Штутгарте возросло до восьми, три человека пострадали тяжело. Водитель был задержан.
https://ria.ru/20250502/germaniya-2014714510.html
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в мире, германия, авто, штутгарт
В мире, Германия, Авто, Штутгарт
Полиция назвала наезд на людей в Штутгарте несчастным случаем
Полиция заявила, что наезд на людей в Штутгарте был несчастным случаем