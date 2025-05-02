https://ria.ru/20250502/politsiya-2014715500.html

Полиция назвала наезд на людей в Штутгарте несчастным случаем

Полиция назвала наезд на людей в Штутгарте несчастным случаем - РИА Новости, 02.05.2025

Полиция назвала наезд на людей в Штутгарте несчастным случаем

Полиция считает, что наезд на людей в Штутгарте был несчастным случаем, на данный момент ничего не указывает на теракт, информирует ведомство. РИА Новости, 02.05.2025

2025-05-02T21:25:00+03:00

2025-05-02T21:25:00+03:00

2025-05-02T21:38:00+03:00

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Полиция считает, что наезд на людей в Штутгарте был несчастным случаем, на данный момент ничего не указывает на теракт, информирует ведомство."По результатам текущего расследования и основываясь на имеющейся на данный момент информации, наши задействованные в операции у станции Olgaeck коллеги исходят из того, что это был трагический несчастный случай на транспорте. Сейчас нет указаний на теракт или предумышленное преступление", - говорится в сообщении полиции в соцсети X.Ранее полиция заявляла, что число пострадавших в результате наезда автомобиля на людей в Штутгарте возросло до восьми, три человека пострадали тяжело. Водитель был задержан.

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