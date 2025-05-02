https://ria.ru/20250502/pogoda-2014659583.html

Москвичам рассказали о погоде в День Победы

Москвичам рассказали о погоде в День Победы - РИА Новости, 02.05.2025

Москвичам рассказали о погоде в День Победы

Небольшой дождь возможен местами в Москве на 9 Мая, воздух, предварительно, прогреется до плюс 10 - плюс 13 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист... РИА Новости, 02.05.2025

2025-05-02T10:50:00+03:00

2025-05-02T10:50:00+03:00

2025-05-02T10:50:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

общество

москва

евгений тишковец

день победы

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Небольшой дождь возможен местами в Москве на 9 Мая, воздух, предварительно, прогреется до плюс 10 - плюс 13 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Предварительно, 9-го Мая в Москве синоптическая ситуация обусловится тыловой частью циклона, куда северные ветры будут нести не по сезону холодный воздух и разрозненные массивы кучево-дождевых облаков. Ожидается облачная с прояснениями погода, местами возможен небольшой кратковременный дождь. Температура воздуха ночью плюс 4 - плюс 7, утром - плюс 7 - плюс 10, днем - плюс 10 - плюс 13 градусов", - рассказал Тишковец. Синоптик отметил, что прогнозы будут уточняться, но нормального майского тепла, скорее всего, не ожидается. "Аэросиноптическая ситуация для разгона облаков несложная и позволит метеоавиации сделать "окно" погоды на время парада Победы", - добавил Тишковец.

https://ria.ru/20250502/moskva-2014630914.html

москва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, евгений тишковец, день победы, 80-летие победы в великой отечественной войне