Рейтинг@Mail.ru
Москвичам рассказали о погоде в День Победы - РИА Новости, 02.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
10:50 02.05.2025
https://ria.ru/20250502/pogoda-2014659583.html
Москвичам рассказали о погоде в День Победы
Москвичам рассказали о погоде в День Победы - РИА Новости, 02.05.2025
Москвичам рассказали о погоде в День Победы
Небольшой дождь возможен местами в Москве на 9 Мая, воздух, предварительно, прогреется до плюс 10 - плюс 13 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист... РИА Новости, 02.05.2025
2025-05-02T10:50:00+03:00
2025-05-02T10:50:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
москва
евгений тишковец
день победы
80-летие победы в великой отечественной войне
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/04/1869688089_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_000a68ac23a10ff240ec32f8a2bfdb06.jpg
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Небольшой дождь возможен местами в Москве на 9 Мая, воздух, предварительно, прогреется до плюс 10 - плюс 13 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Предварительно, 9-го Мая в Москве синоптическая ситуация обусловится тыловой частью циклона, куда северные ветры будут нести не по сезону холодный воздух и разрозненные массивы кучево-дождевых облаков. Ожидается облачная с прояснениями погода, местами возможен небольшой кратковременный дождь. Температура воздуха ночью плюс 4 - плюс 7, утром - плюс 7 - плюс 10, днем - плюс 10 - плюс 13 градусов", - рассказал Тишковец. Синоптик отметил, что прогнозы будут уточняться, но нормального майского тепла, скорее всего, не ожидается. "Аэросиноптическая ситуация для разгона облаков несложная и позволит метеоавиации сделать "окно" погоды на время парада Победы", - добавил Тишковец.
https://ria.ru/20250502/moskva-2014630914.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/04/1869688089_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_361d6cae5f507dd11c15c407532f7f0d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, евгений тишковец, день победы, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Москва, Евгений Тишковец, День Победы, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Москвичам рассказали о погоде в День Победы

Тишковец: в Москве на 9 Мая возможен дождь, воздух прогреется до 13 градусов

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкПодготовка к празднованию Дня Победы
Подготовка к празднованию Дня Победы - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
Подготовка к празднованию Дня Победы. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Небольшой дождь возможен местами в Москве на 9 Мая, воздух, предварительно, прогреется до плюс 10 - плюс 13 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Предварительно, 9-го Мая в Москве синоптическая ситуация обусловится тыловой частью циклона, куда северные ветры будут нести не по сезону холодный воздух и разрозненные массивы кучево-дождевых облаков. Ожидается облачная с прояснениями погода, местами возможен небольшой кратковременный дождь. Температура воздуха ночью плюс 4 - плюс 7, утром - плюс 7 - плюс 10, днем - плюс 10 - плюс 13 градусов", - рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что прогнозы будут уточняться, но нормального майского тепла, скорее всего, не ожидается. "Аэросиноптическая ситуация для разгона облаков несложная и позволит метеоавиации сделать "окно" погоды на время парада Победы", - добавил Тишковец.
Погода в Москве - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
Тишковец рассказал о выпадении рекордного количества осадков 1 мая
00:29
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеОбществоМоскваЕвгений ТишковецДень Победы80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала