https://ria.ru/20250502/pogoda-2014659583.html
Москвичам рассказали о погоде в День Победы
Москвичам рассказали о погоде в День Победы - РИА Новости, 02.05.2025
Москвичам рассказали о погоде в День Победы
Небольшой дождь возможен местами в Москве на 9 Мая, воздух, предварительно, прогреется до плюс 10 - плюс 13 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист... РИА Новости, 02.05.2025
2025-05-02T10:50:00+03:00
2025-05-02T10:50:00+03:00
2025-05-02T10:50:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
москва
евгений тишковец
день победы
80-летие победы в великой отечественной войне
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/04/1869688089_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_000a68ac23a10ff240ec32f8a2bfdb06.jpg
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Небольшой дождь возможен местами в Москве на 9 Мая, воздух, предварительно, прогреется до плюс 10 - плюс 13 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Предварительно, 9-го Мая в Москве синоптическая ситуация обусловится тыловой частью циклона, куда северные ветры будут нести не по сезону холодный воздух и разрозненные массивы кучево-дождевых облаков. Ожидается облачная с прояснениями погода, местами возможен небольшой кратковременный дождь. Температура воздуха ночью плюс 4 - плюс 7, утром - плюс 7 - плюс 10, днем - плюс 10 - плюс 13 градусов", - рассказал Тишковец. Синоптик отметил, что прогнозы будут уточняться, но нормального майского тепла, скорее всего, не ожидается. "Аэросиноптическая ситуация для разгона облаков несложная и позволит метеоавиации сделать "окно" погоды на время парада Победы", - добавил Тишковец.
https://ria.ru/20250502/moskva-2014630914.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/04/1869688089_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_361d6cae5f507dd11c15c407532f7f0d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, евгений тишковец, день победы, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Москва, Евгений Тишковец, День Победы, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Москвичам рассказали о погоде в День Победы
Тишковец: в Москве на 9 Мая возможен дождь, воздух прогреется до 13 градусов