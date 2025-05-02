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Синоптик спрогнозировал погоду в Москве в субботу
Синоптик спрогнозировал погоду в Москве в субботу - РИА Новости, 02.05.2025
Синоптик спрогнозировал погоду в Москве в субботу
В ночь на субботу в Москве ожидаются заморозки до минус 3, на дорогах гололедица, днем потеплеет до плюс 13, к полудню снег растает, сообщил РИА Новости ведущий РИА Новости, 02.05.2025
2025-05-02T08:03:00+03:00
2025-05-02T08:03:00+03:00
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общество
евгений тишковец
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. В ночь на субботу в Москве ожидаются заморозки до минус 3, на дорогах гололедица, днем потеплеет до плюс 13, к полудню снег растает, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."В ночь на субботу заглянет гребень антициклона, и распогодится, ударят заморозки до нуля - минус 3, на дорогах гололедица. Завтра днем пройдет теплый фронт, небо опять нахмурится, брызнут небольшие дожди, потеплеет до плюс 10 - плюс 13, снег в городе к полудню растает", - рассказал Тишковец.
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общество, евгений тишковец, москва
Общество, Евгений Тишковец, Москва
Синоптик спрогнозировал погоду в Москве в субботу
Синоптик Тишковец: в ночь на субботу в Москве заморозки до -3