https://ria.ru/20250502/pogoda-2014645901.html

Синоптик спрогнозировал погоду в Москве в субботу

Синоптик спрогнозировал погоду в Москве в субботу - РИА Новости, 02.05.2025

Синоптик спрогнозировал погоду в Москве в субботу

В ночь на субботу в Москве ожидаются заморозки до минус 3, на дорогах гололедица, днем потеплеет до плюс 13, к полудню снег растает, сообщил РИА Новости ведущий РИА Новости, 02.05.2025

2025-05-02T08:03:00+03:00

2025-05-02T08:03:00+03:00

2025-05-02T08:06:00+03:00

общество

евгений тишковец

москва

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. В ночь на субботу в Москве ожидаются заморозки до минус 3, на дорогах гололедица, днем потеплеет до плюс 13, к полудню снег растает, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."В ночь на субботу заглянет гребень антициклона, и распогодится, ударят заморозки до нуля - минус 3, на дорогах гололедица. Завтра днем пройдет теплый фронт, небо опять нахмурится, брызнут небольшие дожди, потеплеет до плюс 10 - плюс 13, снег в городе к полудню растает", - рассказал Тишковец.

https://ria.ru/20250427/pogoda-2013734271.html

москва

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общество, евгений тишковец, москва