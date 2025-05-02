https://ria.ru/20250502/podvig-2014657794.html

Российские военные рассказали о подвиге сослуживца в Курской области

Российские военные рассказали о подвиге сослуживца в Курской области - РИА Новости, 02.05.2025

Российские военные рассказали о подвиге сослуживца в Курской области

Военнослужащие 30-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск "Север" рассказали корреспонденту РИА Новости о подвиге своего сослуживца, РИА Новости, 02.05.2025

2025-05-02T10:23:00+03:00

2025-05-02T10:23:00+03:00

2025-05-02T10:23:00+03:00

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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 2 мая - РИА Новости. Военнослужащие 30-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск "Север" рассказали корреспонденту РИА Новости о подвиге своего сослуживца, который, попав в засаду в Курской области, взорвал свою гранату и погиб вместе с группой ВСУ, чтобы спасти жизни товарищей. "Двенадцатого августа 2024 года 30-й мотострелковый полк одним из первых выдвинулся на защиту рубежей", - сказал командир расчета с позывным "Кит". По его словам, для поддержки роты полка были направлены две группы БПЛА: наблюдательная и ударная. "Расчет FPV въехал к противнику (засаду - ред.), пересекая мост по машине был открыт огонь... я выскочил и начал стрелять по противнику, а в машине остались (военнослужащие с позывными - ред.) "Оптимист" и "Юпитер", - добавил он. Сослуживец с позывным "Оптимист" сообщил, что, по его словам, во время движения группа попала под обстрел, автомобиль съехал в кювет, а "Юпитер" получил тяжёлое ранение. "Пока ехали, попали в засаду, по нам начали стрелять... и "Юпитер" тогда был ранен, он протянул мне (свою - ред.) гранату, чеку сам не мог вытянуть, был ранен в руку и попросил меня (вытянуть чеку гранаты Ф-1 - ред.)",- рассказал "Оптимист". Он пояснил, что "Юпитер" настоял, чтобы все бойцы расчета покинули машину, так как противник был уже совсем близко. "К нему начала стягиваться пехота противника, и он подорвал себя. В результате взрыва гранаты сдетонировали боеприпасы в автомобиле, что привело к уничтожению четырёх военнослужащих ВСУ", - добавил его боевой товарищ. Он отметил, что после подрыва автомобиля из-за образовавшегося дыма остальным российским бойцам удалось выйти к своим подразделениям.

https://ria.ru/20250311/podvig-2004366413.html

https://ria.ru/20250302/vsu-2002619929.html

https://ria.ru/20250426/peregovory-2013601871.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

курская область, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф