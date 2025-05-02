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В Ингушетии задержали подозреваемого в нападении на подростка
В Ингушетии задержали подозреваемого в нападении на подростка - РИА Новости, 02.05.2025
В Ингушетии задержали подозреваемого в нападении на подростка
Сотрудники полиции задержали местного жителя, подозреваемого в нанесении ножевого ранения 15-летнему подростку, сообщило региональное МВД. РИА Новости, 02.05.2025
2025-05-02T22:06:00+03:00
2025-05-02T22:06:00+03:00
2025-05-02T22:06:00+03:00
происшествия
малгобек
республика ингушетия
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НАЛЬЧИК, 2 мая - РИА Новости. Сотрудники полиции задержали местного жителя, подозреваемого в нанесении ножевого ранения 15-летнему подростку, сообщило региональное МВД. Ранее сообщалось, что следователи в Ингушетии возбудили уголовное дело по факту ножевого ранения, нанесенного неизвестным 15-летнему подростку, нападавшего ищут. "Установлено, что ранение несовершеннолетнему причинил 29-летний житель Малгобека, который в ходе конфликта также нанес ножевое ранение родственнику пострадавшего", - говорится в сообщении. Отмечается, что при задержании мужчина оказал активное сопротивление, причинив двум сотрудникам телесные повреждения. При осмотре автомашины задержанного полицейские изъяли пистолет и патроны.
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малгобек
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происшествия, малгобек, республика ингушетия
Происшествия, Малгобек, Республика Ингушетия
В Ингушетии задержали подозреваемого в нападении на подростка
В Ингушетии задержали подозреваемого в нанесении ножевого ранения подростку
НАЛЬЧИК, 2 мая - РИА Новости. Сотрудники полиции задержали местного жителя, подозреваемого в нанесении ножевого ранения 15-летнему подростку, сообщило региональное МВД.
Ранее сообщалось, что следователи в Ингушетии возбудили уголовное дело по факту ножевого ранения, нанесенного неизвестным 15-летнему подростку, нападавшего ищут.
"Установлено, что ранение несовершеннолетнему причинил 29-летний житель Малгобека
, который в ходе конфликта также нанес ножевое ранение родственнику пострадавшего", - говорится в сообщении.
Отмечается, что при задержании мужчина оказал активное сопротивление, причинив двум сотрудникам телесные повреждения.
При осмотре автомашины задержанного полицейские изъяли пистолет и патроны.