https://ria.ru/20250502/podrostok-2014717330.html

В Ингушетии задержали подозреваемого в нападении на подростка

В Ингушетии задержали подозреваемого в нападении на подростка - РИА Новости, 02.05.2025

В Ингушетии задержали подозреваемого в нападении на подростка

Сотрудники полиции задержали местного жителя, подозреваемого в нанесении ножевого ранения 15-летнему подростку, сообщило региональное МВД. РИА Новости, 02.05.2025

2025-05-02T22:06:00+03:00

2025-05-02T22:06:00+03:00

2025-05-02T22:06:00+03:00

происшествия

малгобек

республика ингушетия

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НАЛЬЧИК, 2 мая - РИА Новости. Сотрудники полиции задержали местного жителя, подозреваемого в нанесении ножевого ранения 15-летнему подростку, сообщило региональное МВД. Ранее сообщалось, что следователи в Ингушетии возбудили уголовное дело по факту ножевого ранения, нанесенного неизвестным 15-летнему подростку, нападавшего ищут. "Установлено, что ранение несовершеннолетнему причинил 29-летний житель Малгобека, который в ходе конфликта также нанес ножевое ранение родственнику пострадавшего", - говорится в сообщении. Отмечается, что при задержании мужчина оказал активное сопротивление, причинив двум сотрудникам телесные повреждения. При осмотре автомашины задержанного полицейские изъяли пистолет и патроны.

https://ria.ru/20250318/kuzbass-2005628884.html

малгобек

республика ингушетия

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происшествия, малгобек, республика ингушетия