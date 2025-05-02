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В Перу военное судно столкнулось с нефтяной платформой
В Перу военное судно столкнулось с нефтяной платформой - РИА Новости, 02.05.2025
В Перу военное судно столкнулось с нефтяной платформой
Военное судно столкнулось с нефтяной платформой англо-французской нефтегазовой компании Perenco, два человека погибли, об этом сообщила ВМС Перу. РИА Новости, 02.05.2025
2025-05-02T20:35:00+03:00
2025-05-02T20:35:00+03:00
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Военное судно столкнулось с нефтяной платформой англо-французской нефтегазовой компании Perenco, два человека погибли, об этом сообщила ВМС Перу. "Во время передвижения ... по реке Амазонка утром судно ВМС Ucayali столкнулось с речной платформой Manati, принадлежавшей компании Perenco вблизи Напо (левого притока Амазонки - ред.). ... На момент публикации данного заявления есть данные о том, что один человек пропал без вести, двое скончались", - говорится в заявлении, опубликованном в соцсети X ВМС Перу в пятницу. В заявлении добавляется, что на месте происшествия ведутся поисково-спасательные работы. Причина инцидента не называется.
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в мире, перу, амазонка (река), напо
В мире, Перу, Амазонка (река), Напо
В Перу военное судно столкнулось с нефтяной платформой
Военное судно столкнулось с нефтяной платформой в Перу, два человека погибли