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Белый дом запросил у конгресса средства на ПРО "Золотой купол" - РИА Новости, 02.05.2025
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18:20 02.05.2025
https://ria.ru/20250502/pentagon-2014702979.html
Белый дом запросил у конгресса средства на ПРО "Золотой купол"
Белый дом запросил у конгресса средства на ПРО "Золотой купол" - РИА Новости, 02.05.2025
Белый дом запросил у конгресса средства на ПРО "Золотой купол"
Увеличение бюджета Пентагона на 113,3 миллиарда долларов включает первый взнос на создание системы ПРО "Золотой купол", финансирование создания истребителя... РИА Новости, 02.05.2025
2025-05-02T18:20:00+03:00
2025-05-02T18:20:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 2 мая - РИА Новости. Увеличение бюджета Пентагона на 113,3 миллиарда долларов включает первый взнос на создание системы ПРО "Золотой купол", финансирование создания истребителя нового поколения F-47, модернизацию ядерных возможностей, следует из проекта предложения Белого дома конгрессу. Как говорится в документе, бюджет Пентагона предлагается увеличить на 13% для достижения целей "сдерживания через силу". Средства пойдут на "первый взнос на разработку и развертывание" системы ПРО "Золотой купол", поддержку доминирования США в космосе, финансирование F-47, защиту Америки от вторжения на границе, модернизацию системы ядерного сдерживания, повышение на 3,8% денежного довольствия военнослужащих, говорится в документе.
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сша, америка, министерство обороны сша, в мире
США, Америка, Министерство обороны США, В мире
Белый дом запросил у конгресса средства на ПРО "Золотой купол"

Бюджет Пентагона включает первый взнос на создание системы ПРО "Золотой купол"

© AP Photo / Patrick SemanskyБелый дом, США
Белый дом, США - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
© AP Photo / Patrick Semansky
Белый дом, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 2 мая - РИА Новости. Увеличение бюджета Пентагона на 113,3 миллиарда долларов включает первый взнос на создание системы ПРО "Золотой купол", финансирование создания истребителя нового поколения F-47, модернизацию ядерных возможностей, следует из проекта предложения Белого дома конгрессу.
Как говорится в документе, бюджет Пентагона предлагается увеличить на 13% для достижения целей "сдерживания через силу". Средства пойдут на "первый взнос на разработку и развертывание" системы ПРО "Золотой купол", поддержку доминирования США в космосе, финансирование F-47, защиту Америки от вторжения на границе, модернизацию системы ядерного сдерживания, повышение на 3,8% денежного довольствия военнослужащих, говорится в документе.
Американский флаг на здании Пентагона - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
CNN: США экстренно разрабатывают систему ПРО "Золотой купол"
22 марта, 16:42
 
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