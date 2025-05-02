https://ria.ru/20250502/pentagon-2014702979.html

Белый дом запросил у конгресса средства на ПРО "Золотой купол"

Белый дом запросил у конгресса средства на ПРО "Золотой купол" - РИА Новости, 02.05.2025

Белый дом запросил у конгресса средства на ПРО "Золотой купол"

Увеличение бюджета Пентагона на 113,3 миллиарда долларов включает первый взнос на создание системы ПРО "Золотой купол", финансирование создания истребителя... РИА Новости, 02.05.2025

2025-05-02T18:20:00+03:00

2025-05-02T18:20:00+03:00

2025-05-02T18:20:00+03:00

сша

америка

министерство обороны сша

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581190667_0:75:3071:1802_1920x0_80_0_0_39b5904a258abc54c3f02ae61fdd4458.jpg

ВАШИНГТОН, 2 мая - РИА Новости. Увеличение бюджета Пентагона на 113,3 миллиарда долларов включает первый взнос на создание системы ПРО "Золотой купол", финансирование создания истребителя нового поколения F-47, модернизацию ядерных возможностей, следует из проекта предложения Белого дома конгрессу. Как говорится в документе, бюджет Пентагона предлагается увеличить на 13% для достижения целей "сдерживания через силу". Средства пойдут на "первый взнос на разработку и развертывание" системы ПРО "Золотой купол", поддержку доминирования США в космосе, финансирование F-47, защиту Америки от вторжения на границе, модернизацию системы ядерного сдерживания, повышение на 3,8% денежного довольствия военнослужащих, говорится в документе.

https://ria.ru/20250322/cnn-2006676692.html

сша

америка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, америка, министерство обороны сша, в мире