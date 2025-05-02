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В Минске началась первая генеральная репетиция парада ко Дню Победы
В Минске началась первая генеральная репетиция парада ко Дню Победы - РИА Новости, 02.05.2025
В Минске началась первая генеральная репетиция парада ко Дню Победы
Первая генеральная репетиция военного парада в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне проходит в Минске, на репетицию к стеле "Минск – город-герой" РИА Новости, 02.05.2025
2025-05-02T22:39:00+03:00
2025-05-02T22:39:00+03:00
2025-05-02T22:40:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
в мире
минск
белоруссия
виктор хренин
день победы
день победы. подготовка к празднику
80-летие победы в великой отечественной войне
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МИНСК, 2 мая - РИА Новости. Первая генеральная репетиция военного парада в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне проходит в Минске, на репетицию к стеле "Минск – город-герой" прибыл министр обороны Белоруссии генерал-лейтенант Виктор Хренин, сообщило военное ведомство в своем Telegram-канале. Традиционно перед главным мероприятием проходят две генеральные репетиции возле стелы "Минск – город-герой". "Сегодня запланировано два прогона. На параде будет представлено без малого четверть тысячи боевых машин. Техника разногабаритная, колесная и гусеничная. Абсолютное большинство - это новейшие образцы, которые сегодня стоят на вооружении белорусской армии", - сообщил телеканал "Беларусь 1". На генеральной репетиции и на параде 9 мая будут представлены прославленные соединения, более 4 тысяч военнослужащих. "Это элита наших вооруженных сил, белорусские силовики, МВД, МЧС, пограничники, Следственный комитет", - сообщил телеканал. Особенностью парада в этом году будет его историческая часть. Ряд элементов будут представлять Парад Победы 1945 года в Москве. Авиация репетирует отдельно, ее можно будет увидеть в небе в субботу. Вторая генеральная репетиция будет 6 мая - в следующий вторник.
https://ria.ru/20250429/vystuplenie-2014106154.html
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в мире, минск, белоруссия, виктор хренин, день победы, день победы. подготовка к празднику, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Минск, Белоруссия, Виктор Хренин, День Победы, День Победы. Подготовка к празднику, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Минске началась первая генеральная репетиция парада ко Дню Победы
В Минске началась первая генеральная репетиция военного парада к 80-летию Победы