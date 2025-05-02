Рейтинг@Mail.ru
В Минске началась первая генеральная репетиция парада ко Дню Победы - РИА Новости, 02.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
22:39 02.05.2025 (обновлено: 22:40 02.05.2025)
https://ria.ru/20250502/parad-2014719037.html
В Минске началась первая генеральная репетиция парада ко Дню Победы
В Минске началась первая генеральная репетиция парада ко Дню Победы - РИА Новости, 02.05.2025
В Минске началась первая генеральная репетиция парада ко Дню Победы
Первая генеральная репетиция военного парада в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне проходит в Минске, на репетицию к стеле "Минск – город-герой" РИА Новости, 02.05.2025
2025-05-02T22:39:00+03:00
2025-05-02T22:40:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
в мире
минск
белоруссия
виктор хренин
день победы
день победы. подготовка к празднику
80-летие победы в великой отечественной войне
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/19/2013324896_0:378:2970:2048_1920x0_80_0_0_bb6900677d05c8f7890f077be54fb61c.jpg
МИНСК, 2 мая - РИА Новости. Первая генеральная репетиция военного парада в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне проходит в Минске, на репетицию к стеле "Минск – город-герой" прибыл министр обороны Белоруссии генерал-лейтенант Виктор Хренин, сообщило военное ведомство в своем Telegram-канале. Традиционно перед главным мероприятием проходят две генеральные репетиции возле стелы "Минск – город-герой". "Сегодня запланировано два прогона. На параде будет представлено без малого четверть тысячи боевых машин. Техника разногабаритная, колесная и гусеничная. Абсолютное большинство - это новейшие образцы, которые сегодня стоят на вооружении белорусской армии", - сообщил телеканал "Беларусь 1". На генеральной репетиции и на параде 9 мая будут представлены прославленные соединения, более 4 тысяч военнослужащих. "Это элита наших вооруженных сил, белорусские силовики, МВД, МЧС, пограничники, Следственный комитет", - сообщил телеканал. Особенностью парада в этом году будет его историческая часть. Ряд элементов будут представлять Парад Победы 1945 года в Москве. Авиация репетирует отдельно, ее можно будет увидеть в небе в субботу. Вторая генеральная репетиция будет 6 мая - в следующий вторник.
https://ria.ru/20250429/vystuplenie-2014106154.html
https://ria.ru/20250430/parad-2014461706.html
минск
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/19/2013324896_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_777a2410a8e1e27ddb1594bf9fccbd7a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, минск, белоруссия, виктор хренин, день победы, день победы. подготовка к празднику, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Минск, Белоруссия, Виктор Хренин, День Победы, День Победы. Подготовка к празднику, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Минске началась первая генеральная репетиция парада ко Дню Победы

В Минске началась первая генеральная репетиция военного парада к 80-летию Победы

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкРепетиция парада ко Дню Победы в Минске
Репетиция парада ко Дню Победы в Минске - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
Репетиция парада ко Дню Победы в Минске. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МИНСК, 2 мая - РИА Новости. Первая генеральная репетиция военного парада в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне проходит в Минске, на репетицию к стеле "Минск – город-герой" прибыл министр обороны Белоруссии генерал-лейтенант Виктор Хренин, сообщило военное ведомство в своем Telegram-канале.
Традиционно перед главным мероприятием проходят две генеральные репетиции возле стелы "Минск – город-герой".
Путин на международном форуме в Волгограде - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
Путин назвал День Победы святым для россиян праздником
29 апреля, 16:20
"Сегодня запланировано два прогона. На параде будет представлено без малого четверть тысячи боевых машин. Техника разногабаритная, колесная и гусеничная. Абсолютное большинство - это новейшие образцы, которые сегодня стоят на вооружении белорусской армии", - сообщил телеканал "Беларусь 1".
На генеральной репетиции и на параде 9 мая будут представлены прославленные соединения, более 4 тысяч военнослужащих. "Это элита наших вооруженных сил, белорусские силовики, МВД, МЧС, пограничники, Следственный комитет", - сообщил телеканал.
Особенностью парада в этом году будет его историческая часть. Ряд элементов будут представлять Парад Победы 1945 года в Москве.
Авиация репетирует отдельно, ее можно будет увидеть в небе в субботу.
Вторая генеральная репетиция будет 6 мая - в следующий вторник.
Парад Победы - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
Парад Победы на Красной Площади: программа мероприятий в 2025 году
30 апреля, 18:47
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеВ миреМинскБелоруссияВиктор ХренинДень ПобедыДень Победы. Подготовка к празднику80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала