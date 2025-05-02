https://ria.ru/20250502/parad-2014719037.html

В Минске началась первая генеральная репетиция парада ко Дню Победы

В Минске началась первая генеральная репетиция парада ко Дню Победы - РИА Новости, 02.05.2025

В Минске началась первая генеральная репетиция парада ко Дню Победы

Первая генеральная репетиция военного парада в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне проходит в Минске, на репетицию к стеле "Минск – город-герой" РИА Новости, 02.05.2025

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80-летие победы в великой отечественной войне

в мире

минск

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виктор хренин

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день победы. подготовка к празднику

80-летие победы в великой отечественной войне

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МИНСК, 2 мая - РИА Новости. Первая генеральная репетиция военного парада в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне проходит в Минске, на репетицию к стеле "Минск – город-герой" прибыл министр обороны Белоруссии генерал-лейтенант Виктор Хренин, сообщило военное ведомство в своем Telegram-канале. Традиционно перед главным мероприятием проходят две генеральные репетиции возле стелы "Минск – город-герой". "Сегодня запланировано два прогона. На параде будет представлено без малого четверть тысячи боевых машин. Техника разногабаритная, колесная и гусеничная. Абсолютное большинство - это новейшие образцы, которые сегодня стоят на вооружении белорусской армии", - сообщил телеканал "Беларусь 1". На генеральной репетиции и на параде 9 мая будут представлены прославленные соединения, более 4 тысяч военнослужащих. "Это элита наших вооруженных сил, белорусские силовики, МВД, МЧС, пограничники, Следственный комитет", - сообщил телеканал. Особенностью парада в этом году будет его историческая часть. Ряд элементов будут представлять Парад Победы 1945 года в Москве. Авиация репетирует отдельно, ее можно будет увидеть в небе в субботу. Вторая генеральная репетиция будет 6 мая - в следующий вторник.

https://ria.ru/20250429/vystuplenie-2014106154.html

https://ria.ru/20250430/parad-2014461706.html

минск

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