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В Херсонской области осквернили памятник Неизвестному солдату - РИА Новости, 03.05.2025
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19:46 02.05.2025 (обновлено: 03:19 03.05.2025)
https://ria.ru/20250502/pamyatnik-2014708874.html
В Херсонской области осквернили памятник Неизвестному солдату
В Херсонской области осквернили памятник Неизвестному солдату - РИА Новости, 03.05.2025
В Херсонской области осквернили памятник Неизвестному солдату
Вандалы осквернили памятник Неизвестному Солдату в городе Таврийск Херсонской области, сообщает пресс-служба администрации городского округа города Новая... РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-02T19:46:00+03:00
2025-05-03T03:19:00+03:00
херсонская область
россия
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общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая - РИА Новости. Вандалы осквернили памятник Неизвестному Солдату в городе Таврийск Херсонской области, сообщает пресс-служба администрации городского округа города Новая Каховка. "В городе Таврийск вандалы осквернили памятник", - говорится в сообщении. В парке по улице Молодежная возле монумента "Неизвестный солдат - защитник Отечества" вандалы поломали тротуарную плитку, сняли триколор, Знамя Победы и флаг партии "Единая Россия". В администрации подчеркнули, что полиция начала розыск злоумышленников.
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херсонская область , россия, происшествия, общество
Херсонская область , Россия, Происшествия, Общество
В Херсонской области осквернили памятник Неизвестному солдату

Вандалы сняли флаг с памятника Неизвестному солдату в Херсонской области

© Фото : Администрация городского округа Новая КаховкаВ городе Таврийск Херсонской области вандалы осквернили памятник Неизвестному Солдату
В городе Таврийск Херсонской области вандалы осквернили памятник Неизвестному Солдату - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
© Фото : Администрация городского округа Новая Каховка
В городе Таврийск Херсонской области вандалы осквернили памятник Неизвестному Солдату
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая - РИА Новости. Вандалы осквернили памятник Неизвестному Солдату в городе Таврийск Херсонской области, сообщает пресс-служба администрации городского округа города Новая Каховка.
"В городе Таврийск вандалы осквернили памятник", - говорится в сообщении.
В парке по улице Молодежная возле монумента "Неизвестный солдат - защитник Отечества" вандалы поломали тротуарную плитку, сняли триколор, Знамя Победы и флаг партии "Единая Россия".
В администрации подчеркнули, что полиция начала розыск злоумышленников.
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