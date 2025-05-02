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В Херсонской области осквернили памятник Неизвестному солдату

В Херсонской области осквернили памятник Неизвестному солдату - РИА Новости, 03.05.2025

В Херсонской области осквернили памятник Неизвестному солдату

Вандалы осквернили памятник Неизвестному Солдату в городе Таврийск Херсонской области, сообщает пресс-служба администрации городского округа города Новая... РИА Новости, 03.05.2025

2025-05-02T19:46:00+03:00

2025-05-02T19:46:00+03:00

2025-05-03T03:19:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая - РИА Новости. Вандалы осквернили памятник Неизвестному Солдату в городе Таврийск Херсонской области, сообщает пресс-служба администрации городского округа города Новая Каховка. "В городе Таврийск вандалы осквернили памятник", - говорится в сообщении. В парке по улице Молодежная возле монумента "Неизвестный солдат - защитник Отечества" вандалы поломали тротуарную плитку, сняли триколор, Знамя Победы и флаг партии "Единая Россия". В администрации подчеркнули, что полиция начала розыск злоумышленников.

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херсонская область , россия, происшествия, общество