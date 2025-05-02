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Более 1,5 тысячи активистов МГЕР почтили память погибших в Доме профсоюзов

Более 1,5 тысячи активистов МГЕР почтили память погибших в Доме профсоюзов - РИА Новости, 02.05.2025

Более 1,5 тысячи активистов МГЕР почтили память погибших в Доме профсоюзов

Более 1,5 тысячи активистов "Молодой Гвардии Единой России" и "Волонтерской роты" в рамках акции "Одесса. Помним" пришли к посольству Украины в Москве и почтили РИА Новости, 02.05.2025

2025-05-02T13:29:00+03:00

2025-05-02T13:29:00+03:00

2025-05-02T13:30:00+03:00

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Более 1,5 тысячи активистов "Молодой Гвардии Единой России" и "Волонтерской роты" в рамках акции "Одесса. Помним" пришли к посольству Украины в Москве и почтили память погибших при трагедии в Доме профсоюзов в Одессе, передает корреспондент РИА Новости. "Ровно 11 лет назад в одесском Доме профсоюзов десятки простых людей были зверски убиты, добиты нацистами или сгорели заживо. Виновные в этой трагедии должны понести самое суровое наказание. С 2014 года Украина воевала против простых людей и запрещала им говорить на родном, русском языке. Сейчас в зоне специальной военной операции наши добровольцы ведут борьбу с нацистами, продолжая дело предков. Они воюют, в том числе и за тех людей, которые были сожжены в Доме профсоюзов. Наша акция "Одесса. Помним" ежегодно собирает тысячи неравнодушных людей по всей стране. Мы никогда не забудем это страшное преступление киевского режима", - сказал председатель МГЕР Антон Демидов. Активисты МГЕР и "Волонтерской роты" пришли к посольству Украины с плакатами "Одесса. Помним". Также в рамках акции молодогвардейцы и активисты "Волонтерской роты" возложили цветы к портретам погибших и почтили их память минутой молчания. В Одессе после государственного переворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день, как сообщалось, стали 48 человек, более 250 пострадали.

https://ria.ru/20250502/aksenov-2014652786.html

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Акция памяти погибших в одесском Доме Профсоюзов В Москве прошла акция памяти погибших в 2014-м в одесском Доме Профсоюзов, передает корреспондент РИА Новости. Более 1,5 тысячи активистов "Молодой Гвардии Единой России" и "Волонтерской Роты" вышли к зданию посольства Украины с цветами и плакатами. 2025-05-02T13:29 true PT0M28S

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украина, одесса, харьков, мгер, в мире