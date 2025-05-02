https://ria.ru/20250502/pakistan-2014701105.html

Индия не хочет международного расследования по Кашмиру, заявил Пакистан

Индия не хочет международного расследования по Кашмиру, заявил Пакистан - РИА Новости, 02.05.2025

Индия не хочет международного расследования по Кашмиру, заявил Пакистан

Индия не хочет проведения международного расследования теракта в Кашмире и не предоставила доказательств причастности к нему Пакистана, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 02.05.2025

2025-05-02T18:00:00+03:00

2025-05-02T18:00:00+03:00

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ИСЛАМАБАД, 2 мая – РИА Новости. Индия не хочет проведения международного расследования теракта в Кашмире и не предоставила доказательств причастности к нему Пакистана, сообщил РИА Новости министр информации Пакистана Аттаулла Тарар. "Индия, я думаю, попыталась избежать этого (международного - ред.) расследования… Индия не смогла предоставить никаких достоверных свидетельств или доказательств причастности Пакистана к этому инциденту", - сказал Тарар. Собеседник агентства также отметил, что призывы Исламабада к международному расследованию теракта указывают на непричастность Пакистана к событиям в Кашмире. Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир, которое произошло 22 апреля. Несколько вооруженных людей открыли стрельбу по туристам в долине Байсаран, являющейся популярным туристическим местом. Ответственность за нападение взяла на себя группировка под названием "Фронт сопротивления", связанная с запрещенной в России террористической организацией "Лашкар-и-Тайба"*. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. В ответ на атаку террористов премьер Индии Нарендра Моди провел встречу с министром обороны страны, советником премьера по национальной безопасности и главами всех трех видов войск Индии. По итогам заседания Моди, как сообщают источники агентства ПТИ, заявил, что вооруженные силы Индии имеют "полную оперативную свободу" в принятии решений о способе и сроках ответа на теракт в Пахалгаме, и подтвердил национальную решимость нанести сокрушительный удар по терроризму. Вскоре после публикации слов Моди министр информации Пакистана Аттаулла Тарар заявил, что Индия якобы планирует нанести военный удар по Пакистану в течение ближайших 24-36 часов.* Террористическая организация, запрещенная в России

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нарендра моди, пакистан, индия, кашмир, в мире