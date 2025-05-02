Индия не хочет международного расследования по Кашмиру, заявил Пакистан
Мининформ Пакистана: Индия не хочет международного расследования по Кашмиру
Пакистан. Архивное фото
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ИСЛАМАБАД, 2 мая – РИА Новости. Индия не хочет проведения международного расследования теракта в Кашмире и не предоставила доказательств причастности к нему Пакистана, сообщил РИА Новости министр информации Пакистана Аттаулла Тарар.
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"Индия, я думаю, попыталась избежать этого (международного - ред.) расследования… Индия не смогла предоставить никаких достоверных свидетельств или доказательств причастности Пакистана к этому инциденту", - сказал Тарар.
Собеседник агентства также отметил, что призывы Исламабада к международному расследованию теракта указывают на непричастность Пакистана к событиям в Кашмире.
Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир, которое произошло 22 апреля. Несколько вооруженных людей открыли стрельбу по туристам в долине Байсаран, являющейся популярным туристическим местом. Ответственность за нападение взяла на себя группировка под названием "Фронт сопротивления", связанная с запрещенной в России террористической организацией "Лашкар-и-Тайба"*. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала.
В ответ на атаку террористов премьер Индии Нарендра Моди провел встречу с министром обороны страны, советником премьера по национальной безопасности и главами всех трех видов войск Индии. По итогам заседания Моди, как сообщают источники агентства ПТИ, заявил, что вооруженные силы Индии имеют "полную оперативную свободу" в принятии решений о способе и сроках ответа на теракт в Пахалгаме, и подтвердил национальную решимость нанести сокрушительный удар по терроризму.
Вскоре после публикации слов Моди министр информации Пакистана Аттаулла Тарар заявил, что Индия якобы планирует нанести военный удар по Пакистану в течение ближайших 24-36 часов.
* Террористическая организация, запрещенная в России