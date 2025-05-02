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В Сьерра-Леоне выявили более тысячи случаев заражения оспой обезьян
В Сьерра-Леоне выявили более тысячи случаев заражения оспой обезьян - РИА Новости, 02.05.2025
В Сьерра-Леоне выявили более тысячи случаев заражения оспой обезьян
Более тысячи случаев заражения оспой обезьян зарегистрированы в Сьерра-Леоне с начала года, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на данные министерства... РИА Новости, 02.05.2025
2025-05-02T17:23:00+03:00
2025-05-02T17:23:00+03:00
2025-05-02T17:23:00+03:00
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Более тысячи случаев заражения оспой обезьян зарегистрированы в Сьерра-Леоне с начала года, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на данные министерства здравоохранения страны. В конце апреля агентство сообщало, что с января в стране зарегистрированы 763 случая заражения заболеванием. "В Сьерра-Леоне наблюдается новый всплеск заболеваемости оспой: с начала года зарегистрировано 1140 случаев и девять смертей", - говорится в материале агентства. Оспа обезьян - редкое вирусное заболевание, потенциально опасное для людей с ослабленным иммунитетом. Инфекция сопровождается лихорадкой, интоксикацией, увеличением лимфоузлов и последующим распространением сыпи - сначала в виде пятен, которые трансформируются в пузырьки, после вскрытия образуются язвы, после их заживления - корочки, а когда они отпадают - рубцы. При легком течении болезнь обычно проходит сама по себе и длится от 14 до 21 дня.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сьерра-леоне, оспа обезьян
В мире, Сьерра-Леоне, Оспа обезьян
В Сьерра-Леоне выявили более тысячи случаев заражения оспой обезьян
В Сьерра-Леоне выявили 1140 случаев заражения оспой обезьян с начала года
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Более тысячи случаев заражения оспой обезьян зарегистрированы в Сьерра-Леоне с начала года, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на данные министерства здравоохранения страны.
В конце апреля агентство сообщало, что с января в стране зарегистрированы 763 случая заражения заболеванием.
«
"В Сьерра-Леоне
наблюдается новый всплеск заболеваемости оспой: с начала года зарегистрировано 1140 случаев и девять смертей", - говорится в материале агентства.
Оспа обезьян - редкое вирусное заболевание, потенциально опасное для людей с ослабленным иммунитетом. Инфекция сопровождается лихорадкой, интоксикацией, увеличением лимфоузлов и последующим распространением сыпи - сначала в виде пятен, которые трансформируются в пузырьки, после вскрытия образуются язвы, после их заживления - корочки, а когда они отпадают - рубцы. При легком течении болезнь обычно проходит сама по себе и длится от 14 до 21 дня.