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В Сьерра-Леоне выявили более тысячи случаев заражения оспой обезьян - РИА Новости, 02.05.2025
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17:23 02.05.2025
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В Сьерра-Леоне выявили более тысячи случаев заражения оспой обезьян
В Сьерра-Леоне выявили более тысячи случаев заражения оспой обезьян - РИА Новости, 02.05.2025
В Сьерра-Леоне выявили более тысячи случаев заражения оспой обезьян
Более тысячи случаев заражения оспой обезьян зарегистрированы в Сьерра-Леоне с начала года, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на данные министерства... РИА Новости, 02.05.2025
2025-05-02T17:23:00+03:00
2025-05-02T17:23:00+03:00
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Более тысячи случаев заражения оспой обезьян зарегистрированы в Сьерра-Леоне с начала года, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на данные министерства здравоохранения страны. В конце апреля агентство сообщало, что с января в стране зарегистрированы 763 случая заражения заболеванием. "В Сьерра-Леоне наблюдается новый всплеск заболеваемости оспой: с начала года зарегистрировано 1140 случаев и девять смертей", - говорится в материале агентства. Оспа обезьян - редкое вирусное заболевание, потенциально опасное для людей с ослабленным иммунитетом. Инфекция сопровождается лихорадкой, интоксикацией, увеличением лимфоузлов и последующим распространением сыпи - сначала в виде пятен, которые трансформируются в пузырьки, после вскрытия образуются язвы, после их заживления - корочки, а когда они отпадают - рубцы. При легком течении болезнь обычно проходит сама по себе и длится от 14 до 21 дня.
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в мире, сьерра-леоне, оспа обезьян
В мире, Сьерра-Леоне, Оспа обезьян
В Сьерра-Леоне выявили более тысячи случаев заражения оспой обезьян

В Сьерра-Леоне выявили 1140 случаев заражения оспой обезьян с начала года

© AP Photo / CDCРуки пациента с оспой обезьян
Руки пациента с оспой обезьян - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
© AP Photo / CDC
Руки пациента с оспой обезьян. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Более тысячи случаев заражения оспой обезьян зарегистрированы в Сьерра-Леоне с начала года, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на данные министерства здравоохранения страны.
В конце апреля агентство сообщало, что с января в стране зарегистрированы 763 случая заражения заболеванием.
«
Сьерра-Леоне наблюдается новый всплеск заболеваемости оспой: с начала года зарегистрировано 1140 случаев и девять смертей", - говорится в материале агентства.
Оспа обезьян - редкое вирусное заболевание, потенциально опасное для людей с ослабленным иммунитетом. Инфекция сопровождается лихорадкой, интоксикацией, увеличением лимфоузлов и последующим распространением сыпи - сначала в виде пятен, которые трансформируются в пузырьки, после вскрытия образуются язвы, после их заживления - корочки, а когда они отпадают - рубцы. При легком течении болезнь обычно проходит сама по себе и длится от 14 до 21 дня.
Оспа обезьян: симптомы и распространение
20 мая 2022, 15:53
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Оспа обезьян: симптомы, летальность и карта распространения заболеванияПосмотреть
 
В миреСьерра-ЛеонеОспа обезьян
 
 
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