https://ria.ru/20250502/ospa-2014697523.html

В Сьерра-Леоне выявили более тысячи случаев заражения оспой обезьян

В Сьерра-Леоне выявили более тысячи случаев заражения оспой обезьян - РИА Новости, 02.05.2025

В Сьерра-Леоне выявили более тысячи случаев заражения оспой обезьян

Более тысячи случаев заражения оспой обезьян зарегистрированы в Сьерра-Леоне с начала года, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на данные министерства... РИА Новости, 02.05.2025

2025-05-02T17:23:00+03:00

2025-05-02T17:23:00+03:00

2025-05-02T17:23:00+03:00

в мире

сьерра-леоне

оспа обезьян

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Более тысячи случаев заражения оспой обезьян зарегистрированы в Сьерра-Леоне с начала года, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на данные министерства здравоохранения страны. В конце апреля агентство сообщало, что с января в стране зарегистрированы 763 случая заражения заболеванием. "В Сьерра-Леоне наблюдается новый всплеск заболеваемости оспой: с начала года зарегистрировано 1140 случаев и девять смертей", - говорится в материале агентства. Оспа обезьян - редкое вирусное заболевание, потенциально опасное для людей с ослабленным иммунитетом. Инфекция сопровождается лихорадкой, интоксикацией, увеличением лимфоузлов и последующим распространением сыпи - сначала в виде пятен, которые трансформируются в пузырьки, после вскрытия образуются язвы, после их заживления - корочки, а когда они отпадают - рубцы. При легком течении болезнь обычно проходит сама по себе и длится от 14 до 21 дня.

сьерра-леоне

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сьерра-леоне, оспа обезьян