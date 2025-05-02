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Опрос показал уровень поддержки кандидата от националистов в Польше - РИА Новости, 02.05.2025
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10:36 02.05.2025
https://ria.ru/20250502/opros-2014658642.html
Опрос показал уровень поддержки кандидата от националистов в Польше
Опрос показал уровень поддержки кандидата от националистов в Польше - РИА Новости, 02.05.2025
Опрос показал уровень поддержки кандидата от националистов в Польше
Кандидат от польских националистов Славомир Ментцен может набрать почти половину голосов избирателей во втором туре выборов президента республики,... РИА Новости, 02.05.2025
2025-05-02T10:36:00+03:00
2025-05-02T10:36:00+03:00
польша
рафал тшасковски
кароль навроцкий
анджей дуда
право и справедливость
в мире
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ВАРШАВА, 2 мая – РИА Новости. Кандидат от польских националистов Славомир Ментцен может набрать почти половину голосов избирателей во втором туре выборов президента республики, свидетельствуют данные социологического исследования, проведенного лабораторией Pollster. Первый тур выборов президента Польши назначен на 18 мая. Действующий глава государства Анджей Дуда не сможет принять участие в этих выборах, так как занимает пост второй раз подряд. По данным соцопроса, если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, то двузначный результат на них получили бы лишь три кандидата из тринадцати. Так, за кандидата от правящей коалиции Рафала Тшасковского выразили готовность проголосовать 33% респондентов, кандидата, поддерживаемого оппозиционной партией "Право и справедливость" Кароля Навроцкого выбрали 25% опрошенных, и кандидата от коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация" – 15%. Исследование также касалось вероятных пар кандидатов, которые могут выйти во второй тур. Если бы в нем встретились Тшасковский и Навроцкий, то кандидат от правящей коалиции по результатам опроса получил бы 54% голосов, а кандидат "Права и справедливости - 46%. Если бы во втором туре Тшасковский встретился с Ментценом, то поддержка избирателей составила бы 57 на 43% соответственно. Исследование проводилось 28-29 апреля по методу CAWI (онлайн-интервью) на выборке из 1007 взрослых граждан Польши. Максимальная погрешность составляет 3%.
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353
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польша, рафал тшасковски, кароль навроцкий, анджей дуда, право и справедливость, в мире
Польша, Рафал Тшасковски, Кароль Навроцкий, Анджей Дуда, Право и справедливость, В мире
Опрос показал уровень поддержки кандидата от националистов в Польше

Опрос Pollster: кандидат от националистов может набрать в Польше 43% голосов

© Flickr / Terra LiberaВаршава, Польша
Варшава, Польша - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
© Flickr / Terra Libera
Варшава, Польша. Архивное фото
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ВАРШАВА, 2 мая – РИА Новости. Кандидат от польских националистов Славомир Ментцен может набрать почти половину голосов избирателей во втором туре выборов президента республики, свидетельствуют данные социологического исследования, проведенного лабораторией Pollster.
Первый тур выборов президента Польши назначен на 18 мая. Действующий глава государства Анджей Дуда не сможет принять участие в этих выборах, так как занимает пост второй раз подряд.
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По данным соцопроса, если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, то двузначный результат на них получили бы лишь три кандидата из тринадцати.
Так, за кандидата от правящей коалиции Рафала Тшасковского выразили готовность проголосовать 33% респондентов, кандидата, поддерживаемого оппозиционной партией "Право и справедливость" Кароля Навроцкого выбрали 25% опрошенных, и кандидата от коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация" – 15%.
Исследование также касалось вероятных пар кандидатов, которые могут выйти во второй тур. Если бы в нем встретились Тшасковский и Навроцкий, то кандидат от правящей коалиции по результатам опроса получил бы 54% голосов, а кандидат "Права и справедливости - 46%.
Если бы во втором туре Тшасковский встретился с Ментценом, то поддержка избирателей составила бы 57 на 43% соответственно.
Исследование проводилось 28-29 апреля по методу CAWI (онлайн-интервью) на выборке из 1007 взрослых граждан Польши. Максимальная погрешность составляет 3%.
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