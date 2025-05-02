Рейтинг@Mail.ru
В Ставропольском крае объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 02.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:39 02.05.2025
https://ria.ru/20250502/opasnost-2014644557.html
В Ставропольском крае объявили опасность атаки БПЛА
В Ставропольском крае объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 02.05.2025
В Ставропольском крае объявили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА объявлена на территории Ставропольского края, сообщил губернатор Владимир Владимиров. РИА Новости, 02.05.2025
2025-05-02T07:39:00+03:00
2025-05-02T07:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
ставропольский край
владимир владимиров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1f/1936963715_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_2a41441e49540d348bb1d65349a82216.jpg
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена на территории Ставропольского края, сообщил губернатор Владимир Владимиров. "Уважаемые земляки! На территории Ставропольского края объявлена беспилотная опасность. Следите за передаваемыми сообщениями. За помощью обращайтесь по единому телефону экстренных служб "112", - написал он в Telegram-канале.
https://ria.ru/20250502/opasnost-2014639839.html
ставропольский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1f/1936963715_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_fcaa45bdeb2bcf8f84b8a47ec38bd6bd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ставропольский край, владимир владимиров
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Ставропольский край, Владимир Владимиров
В Ставропольском крае объявили опасность атаки БПЛА

Владимиров: в Ставропольском крае объявили опасность атаки БПЛА

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкСтаврополь
Ставрополь - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в медиабанк
Ставрополь. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена на территории Ставропольского края, сообщил губернатор Владимир Владимиров.
"Уважаемые земляки! На территории Ставропольского края объявлена беспилотная опасность. Следите за передаваемыми сообщениями. За помощью обращайтесь по единому телефону экстренных служб "112", - написал он в Telegram-канале.
Город Алексин, Тульская область - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
В Тульской области объявили опасность атаки БПЛА
05:14
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияСтавропольский крайВладимир Владимиров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала