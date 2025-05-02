https://ria.ru/20250502/opasnost-2014644557.html
В Ставропольском крае объявили опасность атаки БПЛА
В Ставропольском крае объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 02.05.2025
В Ставропольском крае объявили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА объявлена на территории Ставропольского края, сообщил губернатор Владимир Владимиров. РИА Новости, 02.05.2025
2025-05-02T07:39:00+03:00
2025-05-02T07:39:00+03:00
2025-05-02T07:39:00+03:00
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происшествия
ставропольский край
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена на территории Ставропольского края, сообщил губернатор Владимир Владимиров. "Уважаемые земляки! На территории Ставропольского края объявлена беспилотная опасность. Следите за передаваемыми сообщениями. За помощью обращайтесь по единому телефону экстренных служб "112", - написал он в Telegram-канале.
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происшествия, ставропольский край, владимир владимиров
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Ставропольский край, Владимир Владимиров
В Ставропольском крае объявили опасность атаки БПЛА
Владимиров: в Ставропольском крае объявили опасность атаки БПЛА