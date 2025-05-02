Рейтинг@Mail.ru
В Москве возложили цветы в память о погибших в Доме профсоюзов в 2014 году - РИА Новости, 02.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:10 02.05.2025 (обновлено: 19:11 02.05.2025)
https://ria.ru/20250502/odessa-2014705423.html
В Москве возложили цветы в память о погибших в Доме профсоюзов в 2014 году
В Москве возложили цветы в память о погибших в Доме профсоюзов в 2014 году - РИА Новости, 02.05.2025
В Москве возложили цветы в память о погибших в Доме профсоюзов в 2014 году
Одесситы в Москве возложили цветы у памятного знака на Аллее городов-героев у Кремлевской стены в память о погибших в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года,... РИА Новости, 02.05.2025
2025-05-02T19:10:00+03:00
2025-05-02T19:11:00+03:00
в мире
москва
одесса
столкновения в одессе
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/02/2014705202_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_a7b8257e2744baf6b9ff372baa24169c.jpg
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Одесситы в Москве возложили цветы у памятного знака на Аллее городов-героев у Кремлевской стены в память о погибших в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года, передает корреспондент РИА Новости. Сторонники госпереворота и украинские националисты в мае 2014 года подожгли Дом профсоюзов, в котором укрывались представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали. Перед возложением цветов в храме мученицы Татианы состоялась поминальная служба, откуда участники акции направились возлагать цветы. Возложить цветы организованно пришли около 150 человек. До этого, с самого утра четверга, жители Москвы возлагали цветы к мемориалу Одессы - так, что уже к середине дня он был окружен цветами.
https://ria.ru/20250502/dom-2014677519.html
москва
одесса
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/02/2014705202_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_7cfb9d9cc6af4e407bffc6169604ca60.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, москва, одесса, столкновения в одессе, россия
В мире, Москва, Одесса, Столкновения в Одессе, Россия
В Москве возложили цветы в память о погибших в Доме профсоюзов в 2014 году

В Москве возложили цветы в память о погибших в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкТумба города Одессы у мемориала "Могила Неизвестного Солдата" в Александровском саду в Москве, куда горожане возлагают цветы в память о погибших при пожаре в одесском Доме профсоюзов
Тумба города Одессы у мемориала Могила Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве, куда горожане возлагают цветы в память о погибших при пожаре в одесском Доме профсоюзов - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Тумба города Одессы у мемориала "Могила Неизвестного Солдата" в Александровском саду в Москве, куда горожане возлагают цветы в память о погибших при пожаре в одесском Доме профсоюзов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Одесситы в Москве возложили цветы у памятного знака на Аллее городов-героев у Кремлевской стены в память о погибших в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года, передает корреспондент РИА Новости.
Сторонники госпереворота и украинские националисты в мае 2014 года подожгли Дом профсоюзов, в котором укрывались представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали.
Перед возложением цветов в храме мученицы Татианы состоялась поминальная служба, откуда участники акции направились возлагать цветы.
Возложить цветы организованно пришли около 150 человек.
До этого, с самого утра четверга, жители Москвы возлагали цветы к мемориалу Одессы - так, что уже к середине дня он был окружен цветами.
Жители Одессы несут цветы к Дому профсоюзов в память о погибших в 2014 году - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
Одесситы несут цветы к Дому профсоюзов в память о погибших в 2014 году
Вчера, 14:07
 
В миреМоскваОдессаСтолкновения в ОдессеРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала