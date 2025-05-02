https://ria.ru/20250502/odessa-2014705423.html
В Москве возложили цветы в память о погибших в Доме профсоюзов в 2014 году
В Москве возложили цветы в память о погибших в Доме профсоюзов в 2014 году - РИА Новости, 02.05.2025
В Москве возложили цветы в память о погибших в Доме профсоюзов в 2014 году
Одесситы в Москве возложили цветы у памятного знака на Аллее городов-героев у Кремлевской стены в память о погибших в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года,... РИА Новости, 02.05.2025
2025-05-02T19:10:00+03:00
2025-05-02T19:10:00+03:00
2025-05-02T19:11:00+03:00
в мире
москва
одесса
столкновения в одессе
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/02/2014705202_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_a7b8257e2744baf6b9ff372baa24169c.jpg
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Одесситы в Москве возложили цветы у памятного знака на Аллее городов-героев у Кремлевской стены в память о погибших в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года, передает корреспондент РИА Новости. Сторонники госпереворота и украинские националисты в мае 2014 года подожгли Дом профсоюзов, в котором укрывались представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали. Перед возложением цветов в храме мученицы Татианы состоялась поминальная служба, откуда участники акции направились возлагать цветы. Возложить цветы организованно пришли около 150 человек. До этого, с самого утра четверга, жители Москвы возлагали цветы к мемориалу Одессы - так, что уже к середине дня он был окружен цветами.
https://ria.ru/20250502/dom-2014677519.html
москва
одесса
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/02/2014705202_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_7cfb9d9cc6af4e407bffc6169604ca60.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, москва, одесса, столкновения в одессе, россия
В мире, Москва, Одесса, Столкновения в Одессе, Россия
В Москве возложили цветы в память о погибших в Доме профсоюзов в 2014 году
В Москве возложили цветы в память о погибших в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года