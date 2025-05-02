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В Москве возложили цветы в память о погибших в Доме профсоюзов в 2014 году

В Москве возложили цветы в память о погибших в Доме профсоюзов в 2014 году - РИА Новости, 02.05.2025

В Москве возложили цветы в память о погибших в Доме профсоюзов в 2014 году

Одесситы в Москве возложили цветы у памятного знака на Аллее городов-героев у Кремлевской стены в память о погибших в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года,... РИА Новости, 02.05.2025

2025-05-02T19:10:00+03:00

2025-05-02T19:10:00+03:00

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Одесситы в Москве возложили цветы у памятного знака на Аллее городов-героев у Кремлевской стены в память о погибших в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года, передает корреспондент РИА Новости. Сторонники госпереворота и украинские националисты в мае 2014 года подожгли Дом профсоюзов, в котором укрывались представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали. Перед возложением цветов в храме мученицы Татианы состоялась поминальная служба, откуда участники акции направились возлагать цветы. Возложить цветы организованно пришли около 150 человек. До этого, с самого утра четверга, жители Москвы возлагали цветы к мемориалу Одессы - так, что уже к середине дня он был окружен цветами.

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