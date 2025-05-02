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В Мариуполе почтили память погибших в Одессе 2 мая 2014 года - РИА Новости, 02.05.2025
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15:00 02.05.2025
https://ria.ru/20250502/odessa-2014683350.html
В Мариуполе почтили память погибших в Одессе 2 мая 2014 года
В Мариуполе почтили память погибших в Одессе 2 мая 2014 года - РИА Новости, 02.05.2025
В Мариуполе почтили память погибших в Одессе 2 мая 2014 года
В Мариуполе неравнодушные жители и активисты МГЕР ДНР почтили память погибших одесситов в результате поджога Дома профсоюзов 2 мая, рассказал журналистам... РИА Новости, 02.05.2025
2025-05-02T15:00:00+03:00
2025-05-02T15:00:00+03:00
в мире
одесса
украина
мариуполь
кирилл макаров
мария захарова
мгер
европейский суд по правам человека (еспч)
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МАРИУПОЛЬ, 2 мая - РИА Новости. В Мариуполе неравнодушные жители и активисты МГЕР ДНР почтили память погибших одесситов в результате поджога Дома профсоюзов 2 мая, рассказал журналистам министр молодежной политики ДНР Кирилл Макаров. Сторонники госпереворота и украинские националисты в мае 2014 года подожгли Дом профсоюзов, в котором укрывались представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали. "Для жителей Донбасса эта дата действительно является не случайной, потому что 11 лет назад в этот день для всего русского мира, для каждого русского человека поступил сигнал точки невозврата… сегодня молодежь освобожденного Мариуполя, мариупольцы, неравнодушные жители пришли возложить цветы, отдать дань памяти, наверное той страшной трагедии, которая произошла 11 лет назад", - сказал Макаров. По его словам, трагедия в Доме профсоюзов Одессы стала одной из отправных точек разрыва связи с украинским режимом. "Мы, дончане, наблюдали тогда и по телевизору, и для всех он стал как такой отправной точкой того, что с Украиной больше нас ничего не связывает", - добавил он. В Одессе после государственного переворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка, после чего активисты укрылись в Доме профсоюзов, пытаясь спастись. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла в связи с 10-летием трагедии в Одессе, что расследование тех событий киевским режимом превратилось в фарс, но Москва убеждена, что справедливое возмездие рано или поздно настигнет исполнителей и вдохновителей преступления. Европейский суд по правам человека признал Украину виновной в непредотвращении насилия. Суд постановил, что власти не сделали того, что могло от них ожидаться для предотвращения и остановки насилия и не обеспечили своевременные меры по спасению людей, оказавшихся в огне.
https://ria.ru/20250502/dvizhenie--2014650292.html
https://ria.ru/20250502/odessa-2014669033.html
https://ria.ru/20250501/vinovniki-2014602264.html
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Мариупольцы почтили память погибших в Одессе 11 лет назад
Жители Мариуполя почтили память погибших в Одессе в результате поджога Дома профсоюзов 11 лет назад.
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в мире, одесса, украина, мариуполь, кирилл макаров, мария захарова, мгер, европейский суд по правам человека (еспч), столкновения в одессе
В мире, Одесса, Украина, Мариуполь, Кирилл Макаров, Мария Захарова, МГЕР, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), Столкновения в Одессе
В Мариуполе почтили память погибших в Одессе 2 мая 2014 года

Жители Мариуполя и активисты МГЕР почтили память погибших 11 лет назад одесситов

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МАРИУПОЛЬ, 2 мая - РИА Новости. В Мариуполе неравнодушные жители и активисты МГЕР ДНР почтили память погибших одесситов в результате поджога Дома профсоюзов 2 мая, рассказал журналистам министр молодежной политики ДНР Кирилл Макаров.
Сторонники госпереворота и украинские националисты в мае 2014 года подожгли Дом профсоюзов, в котором укрывались представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали.
Горящие палатки активистов Антимайдана на Куликовом поле у Дома профсоюзов в Одессе - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
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Вчера, 09:11
"Для жителей Донбасса эта дата действительно является не случайной, потому что 11 лет назад в этот день для всего русского мира, для каждого русского человека поступил сигнал точки невозврата… сегодня молодежь освобожденного Мариуполя, мариупольцы, неравнодушные жители пришли возложить цветы, отдать дань памяти, наверное той страшной трагедии, которая произошла 11 лет назад", - сказал Макаров.
По его словам, трагедия в Доме профсоюзов Одессы стала одной из отправных точек разрыва связи с украинским режимом.
"Мы, дончане, наблюдали тогда и по телевизору, и для всех он стал как такой отправной точкой того, что с Украиной больше нас ничего не связывает", - добавил он.
Беспорядки у здания Дома профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
Подполье раскрыло подробности стрельбы по активистам "антимайдана" в Одессе
Вчера, 12:40
В Одессе после государственного переворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка, после чего активисты укрылись в Доме профсоюзов, пытаясь спастись.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла в связи с 10-летием трагедии в Одессе, что расследование тех событий киевским режимом превратилось в фарс, но Москва убеждена, что справедливое возмездие рано или поздно настигнет исполнителей и вдохновителей преступления.
Европейский суд по правам человека признал Украину виновной в непредотвращении насилия. Суд постановил, что власти не сделали того, что могло от них ожидаться для предотвращения и остановки насилия и не обеспечили своевременные меры по спасению людей, оказавшихся в огне.
Горожане возлагают цветы в память о погибших в результате пожара в Доме профсоюзов на площади Куликово поле в Одессе - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
Виновники трагедии в Одессе могут не дожить до суда, заявили в подполье
1 мая, 18:47
 
В миреОдессаУкраинаМариупольКирилл МакаровМария ЗахароваМГЕРЕвропейский суд по правам человека (ЕСПЧ)Столкновения в Одессе
 
 
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