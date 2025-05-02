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В Госдуме назвали Одессу исконно русским городом - РИА Новости, 02.05.2025
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13:10 02.05.2025 (обновлено: 14:11 02.05.2025)
https://ria.ru/20250502/odessa-2014671198.html
В Госдуме назвали Одессу исконно русским городом
В Госдуме назвали Одессу исконно русским городом - РИА Новости, 02.05.2025
В Госдуме назвали Одессу исконно русским городом
Депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости призвал одесситов помнить, что Одесса является исконно русским городом, и продолжать... РИА Новости, 02.05.2025
2025-05-02T13:10:00+03:00
2025-05-02T14:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
одесса
украина
харьков
михаил шеремет
госдума рф
европейский суд по правам человека (еспч)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая - РИА Новости. Депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости призвал одесситов помнить, что Одесса является исконно русским городом, и продолжать сопротивляться киевскому режиму. "Трагедия 2 мая в Доме профсоюзов - точка невозврата. Одесситам стоит помнить, что Одесса - это исконно русский город. Я уверен, что они внутри продолжат сопротивляться киевскому режиму и ждут торжества справедливости и восстановления прав и свобод, когда в городе снова будет можно спокойно говорить на русском языке", - сказал агентству Шеремет. По словам депутата, одесситы ждут возможности и удобного момента, чтобы избавиться от украинской оккупации и гнета. В Одессе после государственного переворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Палаточный городок был разрушен, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали. ЕСПЧ признал Украину виновной в непредотвращении преступлений в ходе протестов в Одессе в 2014 году. Суд постановил, что власти не сделали того, что могло от них ожидаться для предотвращения и остановки насилия и не обеспечили своевременные меры по спасению людей, оказавшихся в огне.
https://ria.ru/20250501/odessa-2014538428.html
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в мире, одесса, украина, харьков, михаил шеремет, госдума рф, европейский суд по правам человека (еспч), столкновения в одессе
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесса, Украина, Харьков, Михаил Шеремет, Госдума РФ, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), Столкновения в Одессе
В Госдуме назвали Одессу исконно русским городом

Депутат ГД Шеремет призвал одесситов продолжать сопротивляться киевскому режиму

© РИА Новости / Агентство "Одесса-медиа" | Перейти в медиабанкМассовые беспорядки у здания Дома профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года
Массовые беспорядки у здания Дома профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
© РИА Новости / Агентство "Одесса-медиа"
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Массовые беспорядки у здания Дома профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая - РИА Новости. Депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости призвал одесситов помнить, что Одесса является исконно русским городом, и продолжать сопротивляться киевскому режиму.
"Трагедия 2 мая в Доме профсоюзов - точка невозврата. Одесситам стоит помнить, что Одесса - это исконно русский город. Я уверен, что они внутри продолжат сопротивляться киевскому режиму и ждут торжества справедливости и восстановления прав и свобод, когда в городе снова будет можно спокойно говорить на русском языке", - сказал агентству Шеремет.
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По словам депутата, одесситы ждут возможности и удобного момента, чтобы избавиться от украинской оккупации и гнета.
В Одессе после государственного переворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Палаточный городок был разрушен, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали.
ЕСПЧ признал Украину виновной в непредотвращении преступлений в ходе протестов в Одессе в 2014 году. Суд постановил, что власти не сделали того, что могло от них ожидаться для предотвращения и остановки насилия и не обеспечили своевременные меры по спасению людей, оказавшихся в огне.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреОдессаУкраинаХарьковМихаил ШереметГосдума РФЕвропейский суд по правам человека (ЕСПЧ)Столкновения в Одессе
 
 
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