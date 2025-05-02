https://ria.ru/20250502/odessa-2014671198.html

В Госдуме назвали Одессу исконно русским городом

В Госдуме назвали Одессу исконно русским городом - РИА Новости, 02.05.2025

В Госдуме назвали Одессу исконно русским городом

Депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости призвал одесситов помнить, что Одесса является исконно русским городом, и продолжать... РИА Новости, 02.05.2025

2025-05-02T13:10:00+03:00

2025-05-02T13:10:00+03:00

2025-05-02T14:11:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая - РИА Новости. Депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости призвал одесситов помнить, что Одесса является исконно русским городом, и продолжать сопротивляться киевскому режиму. "Трагедия 2 мая в Доме профсоюзов - точка невозврата. Одесситам стоит помнить, что Одесса - это исконно русский город. Я уверен, что они внутри продолжат сопротивляться киевскому режиму и ждут торжества справедливости и восстановления прав и свобод, когда в городе снова будет можно спокойно говорить на русском языке", - сказал агентству Шеремет. По словам депутата, одесситы ждут возможности и удобного момента, чтобы избавиться от украинской оккупации и гнета. В Одессе после государственного переворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Палаточный городок был разрушен, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали. ЕСПЧ признал Украину виновной в непредотвращении преступлений в ходе протестов в Одессе в 2014 году. Суд постановил, что власти не сделали того, что могло от них ожидаться для предотвращения и остановки насилия и не обеспечили своевременные меры по спасению людей, оказавшихся в огне.

https://ria.ru/20250501/odessa-2014538428.html

https://ria.ru/20250314/odessa-2005029167.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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