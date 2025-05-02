Рейтинг@Mail.ru
Подполье раскрыло подробности стрельбы по активистам "антимайдана" в Одессе - РИА Новости, 02.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:40 02.05.2025
https://ria.ru/20250502/odessa-2014669033.html
Подполье раскрыло подробности стрельбы по активистам "антимайдана" в Одессе
Подполье раскрыло подробности стрельбы по активистам "антимайдана" в Одессе - РИА Новости, 02.05.2025
Подполье раскрыло подробности стрельбы по активистам "антимайдана" в Одессе
По активистам "антимайдана" в Одессе 2 мая 2014 года стреляли минимум из трех единиц оружия, рассказал РИА Новости представитель одесского подпольного движения... РИА Новости, 02.05.2025
2025-05-02T12:40:00+03:00
2025-05-02T12:40:00+03:00
в мире
одесса
украина
харьков
годовщина трагедии в одессе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1c/1868454909_0:2:2415:1360_1920x0_80_0_0_3db5f84233a48c0ea362ca9747d42730.jpg
МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. По активистам "антимайдана" в Одессе 2 мая 2014 года стреляли минимум из трех единиц оружия, рассказал РИА Новости представитель одесского подпольного движения Stop Grave. "Уже возле ТЦ Афина группа майдановцев поднимается на балкон центра болгарской культуры и начинает стрелять по толпе из ружья. В этот момент по антимайдановцам били, по крайней мере, в три ствола. Из тел антимайдановских активистов позднее извлекут одну пулю и картечь по меньшей мере двух разных калибров", — сказал подпольщик. Он напомнил, что стрелков, обвиняемых в убийстве антимайдановцев, так и не привлекли к ответственности. Один из них — Сергей Ходияк, которого подозревали в убийстве минимум четырех сторонников "антимайдана": Николая Явроского, Александра Жулькова, Геннадия Петрова и Евгения Лосинского. "Он свободно жил в Одессе и занимался общественной деятельностью. Именно в отношении него дела об умышленном убийстве четырежды закрывали постановлением следователя", — добавил собеседник агентства. Еще один стрелявший, по его словам, — Всеволод Гончаревский. Изначально его арестовали, но в 2015 году дело закрыли за отсутствием доказательств его причастности, что, по словам подпольщиков, является ложью, указал представитель подполья. "Он не только стрелял по "куликовцам" (Активисты "антимайдана", которые в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле - ред.), но и добивал выпрыгивающих из окон людей уже на земле. Есть видеофиксация этих событий, но суд не стал брать этого во внимание", — объяснил подпольщик. В Одессе после государственного переворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день, как сообщалось, стали 48 человек, более 250 пострадали.
https://ria.ru/20250501/odessa-2014538428.html
https://ria.ru/20250430/odessa-2014238057.html
https://ria.ru/20250502/dvizhenie--2014650292.html
одесса
украина
харьков
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1c/1868454909_234:0:2338:1578_1920x0_80_0_0_8debf0ec616657bb23731ffe1602508e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, одесса, украина, харьков, годовщина трагедии в одессе
В мире, Одесса, Украина, Харьков, Годовщина трагедии в Одессе
Подполье раскрыло подробности стрельбы по активистам "антимайдана" в Одессе

Stop Grave: по активистам антимайдана в Одессе били минимум из трех видов оружия

© РИА Новости / Агентство "Одесса-медиа" | Перейти в медиабанкБеспорядки у здания Дома профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года
Беспорядки у здания Дома профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
© РИА Новости / Агентство "Одесса-медиа"
Перейти в медиабанк
Беспорядки у здания Дома профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. По активистам "антимайдана" в Одессе 2 мая 2014 года стреляли минимум из трех единиц оружия, рассказал РИА Новости представитель одесского подпольного движения Stop Grave.
"Уже возле ТЦ Афина группа майдановцев поднимается на балкон центра болгарской культуры и начинает стрелять по толпе из ружья. В этот момент по антимайдановцам били, по крайней мере, в три ствола. Из тел антимайдановских активистов позднее извлекут одну пулю и картечь по меньшей мере двух разных калибров", — сказал подпольщик.
Пожар в здании Дома профсоюзов в Одессе - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
Подполье назвало находящихся во власти виновников трагедии в Одессе
Вчера, 07:23
Он напомнил, что стрелков, обвиняемых в убийстве антимайдановцев, так и не привлекли к ответственности. Один из них — Сергей Ходияк, которого подозревали в убийстве минимум четырех сторонников "антимайдана": Николая Явроского, Александра Жулькова, Геннадия Петрова и Евгения Лосинского.
"Он свободно жил в Одессе и занимался общественной деятельностью. Именно в отношении него дела об умышленном убийстве четырежды закрывали постановлением следователя", — добавил собеседник агентства.
Еще один стрелявший, по его словам, — Всеволод Гончаревский. Изначально его арестовали, но в 2015 году дело закрыли за отсутствием доказательств его причастности, что, по словам подпольщиков, является ложью, указал представитель подполья.
Пожар в здании Дома профсоюзов в Одессе - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
Очевидец рассказал, откуда по Дому профсоюзов в Одессе стреляли снайперы
30 апреля, 06:18
"Он не только стрелял по "куликовцам" (Активисты "антимайдана", которые в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле - ред.), но и добивал выпрыгивающих из окон людей уже на земле. Есть видеофиксация этих событий, но суд не стал брать этого во внимание", — объяснил подпольщик.
В Одессе после государственного переворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день, как сообщалось, стали 48 человек, более 250 пострадали.
Горящие палатки активистов Антимайдана на Куликовом поле у Дома профсоюзов в Одессе - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
Подполье пообещало отомстить причастным к убийствам в Доме профсоюзов
09:11
 
В миреОдессаУкраинаХарьковГодовщина трагедии в Одессе
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала