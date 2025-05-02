https://ria.ru/20250502/odessa-2014669033.html

Подполье раскрыло подробности стрельбы по активистам "антимайдана" в Одессе

Подполье раскрыло подробности стрельбы по активистам "антимайдана" в Одессе - РИА Новости, 02.05.2025

Подполье раскрыло подробности стрельбы по активистам "антимайдана" в Одессе

По активистам "антимайдана" в Одессе 2 мая 2014 года стреляли минимум из трех единиц оружия, рассказал РИА Новости представитель одесского подпольного движения... РИА Новости, 02.05.2025

2025-05-02T12:40:00+03:00

2025-05-02T12:40:00+03:00

2025-05-02T12:40:00+03:00

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МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. По активистам "антимайдана" в Одессе 2 мая 2014 года стреляли минимум из трех единиц оружия, рассказал РИА Новости представитель одесского подпольного движения Stop Grave. "Уже возле ТЦ Афина группа майдановцев поднимается на балкон центра болгарской культуры и начинает стрелять по толпе из ружья. В этот момент по антимайдановцам били, по крайней мере, в три ствола. Из тел антимайдановских активистов позднее извлекут одну пулю и картечь по меньшей мере двух разных калибров", — сказал подпольщик. Он напомнил, что стрелков, обвиняемых в убийстве антимайдановцев, так и не привлекли к ответственности. Один из них — Сергей Ходияк, которого подозревали в убийстве минимум четырех сторонников "антимайдана": Николая Явроского, Александра Жулькова, Геннадия Петрова и Евгения Лосинского. "Он свободно жил в Одессе и занимался общественной деятельностью. Именно в отношении него дела об умышленном убийстве четырежды закрывали постановлением следователя", — добавил собеседник агентства. Еще один стрелявший, по его словам, — Всеволод Гончаревский. Изначально его арестовали, но в 2015 году дело закрыли за отсутствием доказательств его причастности, что, по словам подпольщиков, является ложью, указал представитель подполья. "Он не только стрелял по "куликовцам" (Активисты "антимайдана", которые в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле - ред.), но и добивал выпрыгивающих из окон людей уже на земле. Есть видеофиксация этих событий, но суд не стал брать этого во внимание", — объяснил подпольщик. В Одессе после государственного переворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день, как сообщалось, стали 48 человек, более 250 пострадали.

https://ria.ru/20250501/odessa-2014538428.html

https://ria.ru/20250430/odessa-2014238057.html

https://ria.ru/20250502/dvizhenie--2014650292.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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