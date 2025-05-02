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Сальдо высказался о трагедии в Доме профсоюзов в Одессе - РИА Новости, 02.05.2025
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09:26 02.05.2025
https://ria.ru/20250502/odessa-2014651953.html
Сальдо высказался о трагедии в Доме профсоюзов в Одессе
Сальдо высказался о трагедии в Доме профсоюзов в Одессе - РИА Новости, 02.05.2025
Сальдо высказался о трагедии в Доме профсоюзов в Одессе
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал трагедию в Доме профсоюзов в Одессе, которая произошла 2 мая 2014 года, черной меткой на совести киевского... РИА Новости, 02.05.2025
2025-05-02T09:26:00+03:00
2025-05-02T09:26:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал трагедию в Доме профсоюзов в Одессе, которая произошла 2 мая 2014 года, черной меткой на совести киевского режима "2 мая 2014 года в Одессе произошло страшное преступление, которое навсегда останется черной меткой на совести киевского режима", - написал Сальдо в своем Telegram-канале. По его словам, тогда в Доме профсоюзов были заживо сожжены десятки безоружных людей — только за то, что они имели смелость думать иначе, быть против войны и нацизма. "Мы помним каждого. Их убийцы до сих пор не наказаны, а в самой Украине продолжается откровенное восхваление тех, кто развязал бойню. Сегодняшняя киевская власть — это прямое продолжение той бесчеловечной политики", - подчеркнул Сальдо и добавил, что никто из причастных к той трагедии не уйдет от ответа. В Одессе после госпереворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Палаточный городок был разрушен, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали.
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одесса, украина, херсонская область , владимир сальдо, в мире
Одесса, Украина, Херсонская область , Владимир Сальдо, В мире
Сальдо высказался о трагедии в Доме профсоюзов в Одессе

Глава Херсонской области Сальдо назвал трагедию в Одессе черной меткой для Киева

© РИА Новости / Александр Полищук | Перейти в медиабанкГорщие палатки активистов "Антимайдана" на Куликовом поле у Дома профсоюзов в Одессе
Горщие палатки активистов Антимайдана на Куликовом поле у Дома профсоюзов в Одессе - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
© РИА Новости / Александр Полищук
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Горщие палатки активистов "Антимайдана" на Куликовом поле у Дома профсоюзов в Одессе. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал трагедию в Доме профсоюзов в Одессе, которая произошла 2 мая 2014 года, черной меткой на совести киевского режима
«
"2 мая 2014 года в Одессе произошло страшное преступление, которое навсегда останется черной меткой на совести киевского режима", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.
По его словам, тогда в Доме профсоюзов были заживо сожжены десятки безоружных людей — только за то, что они имели смелость думать иначе, быть против войны и нацизма.
«
"Мы помним каждого. Их убийцы до сих пор не наказаны, а в самой Украине продолжается откровенное восхваление тех, кто развязал бойню. Сегодняшняя киевская власть — это прямое продолжение той бесчеловечной политики", - подчеркнул Сальдо и добавил, что никто из причастных к той трагедии не уйдет от ответа.
В Одессе после госпереворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Палаточный городок был разрушен, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали.
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